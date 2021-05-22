نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط مبادرة التمويل العقاري بقرض طويل الأجل 3% يسدد على 30 سنة لمحدودي ومتوسطي الدخل في المقال التالي

أكد مصدر مسئول بالبنك المركزي المصري بأنه تم الإنتهاء من وضع ومراجعة كافة شروط مبادرة التمويل العقاري، لخدمة محدودي ومتوسطي الدخل وكذلك الاستقرار على الشروط الواجب توافرها في المتقدم والإعلان عن تفاصيلها خلال الأيام القادمة، وأن البنك المركزي هو المسؤول عن أطلاق هذه المبادرة الرئاسية الموجهة من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، ويؤكد المصدر بأن الشروط تم إرسالها من البنك المركزي إلى مجلس الوزراء لمراجعتها واعتمادها لتخرج إلى حيز التنفيذ، إعلان مجموعة البنوك التي تتولى تنفيذ المبادرة ليبدأ المواطنين بالتقديم والاستفادة منها. شروط مبادرة التمويل العقاري وضع البنك المركزي ضوابط وشروط لمبادرة التمويل العقاري لمتوسطي ومحدودي الدخل هي كمايلي. لا يزيد الدخل الشهري عن 14,000 جنية للأسرة و 10000 جنية للأعزب وذلك بالنسبة لمتوسطي الدخل.

يجب ألا يزيد الدخل عن 6000 جنية للأسرة و 4500 جنيهاً للأعزب بالنسبة لمحدودي الدخل.

يشترط عدم زيادة القسط الشهري عن 50 في المائة من إجمالي الدخل الشهري.

تكون الوحدة السكنية كاملة التشطيب والمرافق ومسجله.

يسدد المتقدم نسبة 15 في المائة من قيمة الشقة تسدد على أقساط متساوية لمدة ثلاث سنوات لمحدودي الدخل.

يسدد المتقدم نسبة 10 في المائة لمتوسطي الدخل تدفع دفعة واحدة.

الحد الأقصى لقرض متوسطي الدخل 1300000 جنية. باقي شروط المبادرة وأهدافها سوف نتعرف الآن علي باقي الشروط المطلوبة في المبادرة. يجب أن لا يزيد الحد الأقصى لقرض محدود الدخل عن 350 ألف جنية.

مده القرض ثلاثون سنة.

فائدة القرض ثلاث في المائة.

لا يوجد حد أقصى لمساحة الوحدة السكنية ولكن يجب أن لا يزيد سعرها عن القيم المقرر للقرض.

المواطن البالغ من العمر 60 عام (أصحاب المعاشات) يمكن الاستفادة من المبادرة وذلك بشرط خاصة هي سداد 40 في المائة من قيمة الشقة وسداد باقي أقساط القرض على 15 عام. أهداف المبادرة

تهدف المبادرة الرئاسية إلى الوقوف بجانب المواطن محدود ومتوسط الدخل عن طريق دعم المواطنين غير القادرين على امتلاك وحدة سكنية ليتمكنوا من تملُك وحدة سكنية سواء لهم أولأبنائهم. الوسوم عمر شويل - جدة شروط مبادرة التمويل العقاري بقرض طويل الأجل 3% يسدد على 30 سنة لمحدودي ومتوسطي الدخل error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شروط مبادرة التمويل العقاري بقرض طويل الأجل 3% يسدد على 30 سنة لمحدودي ومتوسطي الدخل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.