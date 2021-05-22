/631927/وزير-الخارجية--لا-سيادة-لإثيوبيا-علي-النهر-ومصر-لن-تتهاون

قال وزير الخارجية المصري السفير سامح شكرى، إن تصريحات إثيوبيا حول أزمة سد النهضة تنم عن تعنت وفرض أمر واقع ولا تتسم بالدقة، مضيفا انه ليس هناك سيادة لدولة عندما يتعلق الأمر بنهر يخص دول.

وزير الخارجية: اثيوبيا خالفت تعاهداتها

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو أديب عبر برنامج الحكاية المُذاع على قناة أم بى سى مصر، مضيفا أن الملء جرى بدون اتفاق ينظم هذا الأمر، وإثيوبيا خالفت تعاهداتها مشيرا إلى انها دخلت فى إطار الخروج عن القانون الدولى، وأصبحت دولة خارجة عن التصرف المسئول، ومصر دائما لن تتهاون فى الحفاظ على الدفاع عن مصالحها المائية، وهذا ما أكده الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وزير الخارجية: مصر لا تريد أي توتر بالمنطقة

وأضاف شكري أن مصر أعربت عن استعدادها لاحتمال توفير التنمية فى إثيوبيا، وأن يتم الملء وتشغيله دون ضرر، متابعا:” الحديث الذى جرى على مراحل كانت تؤكد أنه ليس هناك أى ضرر لمصلحة الشعب الإثيوبي، ومصر لا تقبل أى ضرر لا نتحمله ولا نقبله ويجب علينا أن نتعامل معه، كما أن مصر لا تريد أن يكون هناك توتر وتداعيات تؤدى لتوتر فى المنطقة وتشاحن وعدم استقرار فى شرق إفريقيا، وسعينا لتجنبها، ومصر لن تتنازل عن حقوقها ولن تقبل ضرر عليها من أى تصرف غير مسئول، ويتم تحديد الضرر والدولة ترصد كل تصرف وأى عمل، وأبدينا المرونة وسعينا أن يأتى التدخل من الإطار الإفريقى وتفعيل المراقبين ودورهم وإثيوبيا لم تتجاوب معهم".

وزير الخارجية: نرصد ما يتم من تطورات في سد النهضة

وأشار شكري إلى أننا في مرحلة لتقييم الوضع من كل أجهزة الدولة ونرصد بشكل لحظي ما يتم في سد النهضة وتطورات البناء والتعرف علي النتائج التي قد تتولد بشأن اتخاذ إثيوبيا خطوات قادمة.

ولفت شكري إلى أنه مع فرض الجانب الإثيوبي الأمر الواقع على دولتى مصر والسودان، فمصر قادرة على الدفاع على أمنها القومى وسوف تتخذ الإجراءات التى تتسم بها الدولة المصرية تجاه هذه الأمور.

سامح شكري: مصر قادرة على الحفاظ على امننا القومي

واكمل وزير الخارجية المصري حديثه:” الدولة المصرية لديها القدرة والعزيمة ولديها الأدوات التى تحافظ على أمنها القومى ولها مناحى عديدة تتخذ وفقا لخطة تراعى فى النهاية المصلحة المصرية ونتخذ مواقف فيها حكمة وليست مدفوعة بعواطف ولا نأخذ الأمور بشكل متسرع".