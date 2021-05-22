/631929/بتواجد-لاعب-موقوف-كارتيرون-يعلن-قائمة-الزمالك-لمباراة-المصري

يخوض الزمالك مواجهة هامة أمام المصري البوسعيدي في إطار مواجهات الجولة الرابعة والعشرون من الدوري الممتاز بعد ان حقق الفريق فوزا صعبا علي حساب طلائع الجيش في الثواني الأخيرة من اللقاء.

وأعلن باتريس كارتيرون عن القائمة المتوجهة للمعسكر المغلق الذي يستعد به الفارس الأبيض لمواجهات المصري والإسماعيلي والجونة علي الترتيب بعد الفوز علي طلائع الجيش في المواجهة السابقة.

تواجد إمام عاشور في قائمة المصري

وشهدت القائمة تواجد إمام عاشور " الموقوف" لكن فضل الجهاز الفني إصطحابه بسبب أحقيته في المشاركة بداية من لقاء الجونة بعد خوض مباراتي المصري القادمة في الدوري والإسماعيلي ضمن منافسات كأس مصر.

قائمة الزمالك لمواجهة المصري

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمود عبد الرحيم "جنش" - محمد أبو جبل. الدفاع: حازم إمام - حمزة المثلوثي - محمود حمدي "الونش" - محمد عبد الغني - محمد عبد السلام - محمد عبد الشافي - أحمد فتوح. الوسط: فرجاني ساسي - طارق حامد - محمد أشرف "روقا" - محمود عبد العزيز - يوسف إبراهيم "أوباما" - إسلام جابر - إمام عاشور - أحمد سيد "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - أشرف بنشرقي - سيف فاروق جعفر. الهجوم: سيف الدين الجزيري - مروان حمدي - أسامة فيصل.

تشكيل الزمالك أمام المصري

ومن المقرر ان يدخل الزمالك بتشكيل مكون من : حراسة المرمى: محمد عواد خط الدفاع: حازم إمام – محمود علاء – محمود الونش – محمد عبد الشافى خط الوسط : طارق حامد – فرجاني ساسي خط الهجوم : أشرف بن شرقي – أوباما – زيزو – سيف الدين الجزيرى