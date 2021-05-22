وزيرة الصحة: تلقيح 100 ألف مشرف على امتحانات الثانوية العامة الأسبوع القادم

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الوزيرة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو أديب عبر برنامجه "الحكاية"، المذاع على قناة "إم بى سى مصر"، أنه قبل بداية شهر يونيو سيتم تلقيح 100% من المدرسين، مشيرة إلى أن هدف الوزارة هو رجوع الطلبة المدارس فى سبتمر المقبل.
وتابعت: "كل اللقاحات التى تم تسجيلها بمنظمة الصحة العالمية بسبب التأكد من الفاعلية والكفاءة، وجرى تسجيل اللقاح الصينى وأسترازينيكا جرعتين فقط وتحدث مناعة لدى المتعاطى لـ اللقاح".
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