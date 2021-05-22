مصر تعزى نيجيريا فى ضحايا تحطم طائرة القوات الجوية التابعة لها

جدة - نرمين السيد - أعربت جمهورية مصر العربية، فى بيان رسمى صادر عن وزارة الخارجية، أمس الجمعة، عن خالص التعازى والمواساة لنيجيريا الشقيقة جراء تحطم طائرة تابعة للقوات الجوية النيجيرية والتى توفى على إثرها رئيس أركان الجيش النيجيرى الفريق إبراهيم اتاهيرو وعدداً من مرافقيه من الضباط.





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