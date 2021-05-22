أحمد أبوزيد يبحث مع سفيرة كندا للتغير المناخى القضايا ذات الاهتمام المشترك

جدة - نرمين السيد - التقى أحمد أبوزيد سفير مصر فى كندا، اليوم الجمعة، عبر الفيديوكونفرانس، باتريشيا فولر سفيرة كندا للتغير المناخى، وذلك فى إطار جهود تعزيز التشاور والتنسيق مع كندا بشأن أبرز القضايا البيئية ذات الاهتمام المُشترك.





وفى تصريح للسفير المصرى، عقب الاجتماع، أشار إلى أنه حرص على توجيه الشكر لكندا على انضمامها لتحالف عمل التكيف الذى تتولى مصر الرئاسة المُشتركة له، والمعنى بتعزيز الجهد الدولى الجماعى للتعامل مع موضوعات التكيف مع التغير المناخى. وأضاف أبوزيد، أنه أطلع السفيرة الكندية على الدور الرائد الذى تضطلع به مصر فى إطار تنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى، بشأن التآزر بين اتفاقيات ريو البيئية الثلاث "تغير المناخ - التنوع البيولوجى - مكافحة التصحر"، بالإضافة إلى أبرز التطورات ذات الصلة بمفاوضات سد النهضة. وأكد الجانبان فى نهاية اللقاء تطلعهما لاستمرار التعاون والتنسيق بين مصر وكندا بشأن قضايا البيئة على الساحة الدولية، خصوصًا مع قرب انعقاد المؤتمر السادس والعشرين للدول أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ.

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