/631930/أول-تعليق-من-حسام-عاشور-بعد-الإصابة-بالرباط-الصليبي

كشف نادي الإتحاد السكندري عن حجم إصابة لاعب خط وسط النادي ولاعب الأهلي السابق بعد أن تعرض حسام عاشور لإصابة خطيرة خلال مباراة زعيم الثغر مع المصري والتي خسرها الفريق بهدف نظيف.

ووضح محمد عنان طبيب الفريق و عمرو الأشلم رئيس الجهاز الطبي بنادي الاتحاد السكندري أن تشخيص إصابة عاشور هو قطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليمنى.

تعليق حسام عاشور علي الإصابة بالرباط الصليبي

وعلق حسام عاشور علي إصابته بقطع في الرباط الصليبي قائلا: “ الحمد الله علي كل حال” وذلك عبر “ استوري” خاص به علي الصفحة الرسمية للاعب علي موقع التواصل الإجتماعي إنستغرام.

ومن المقرر أن يخضع اللاعب التاريخي للنادي الأهلي ولاعب زعيم الثغر الحالي لجراحة الرباط الصليبي يوم الإثنين المقبل بعد أن تعرض اللاعب للإصابة خلال مباراة المصري والإتحاد في إطار مواجهات الجولة الثالثة والعشرون من الدوري الممتاز.

تشكيل المصري لمواجهة الإتحاد

حراسة المرمى: أحمد دعدور الدفاع: كريم العراقي، أحمد شوشة، إسلام صلاح ، حسن على الوسط: كاسينجو، محمد عنتر، أحمد رفعت، فريد شوقي، إيزي إيمكا الهجوم: عمر كمال عبد الواحد.

تشكيل الاتحاد لمواجهة المصري

في حراسة المرمي:محمد صبحى. في خط الدفاع: محمود رزق، ديمون لوي، مروان عطية، السيد سالم. في خط الوسط: هشام صلاح، حسام عاشور. في خط الهجوم: عبد الغنى محمد، عبد السميع سيمو، روماريو، إيمانويل أكوي