وزير الخارجية : القضية الفلسطينية من أولويات الرئيس السيسى

جدة - نرمين السيد - أكد سامح شكرى، وزير الخارجية، أن القضية الفلسطينية من أولويات القيادة والحكومة والشعب المصرى، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى كان مطلعا بشكل وثيق حول كل هذه التطورات وتهمه على المستوى الشخصي، ودائما مصر تقف بجوار أشقائها الفلسطينيين وقدمت تضحيات كبيرة وستظل تقف بجانبهم.





وقال شكرى، فى مداخلة هاتفية مع قناة "إم بى سى" الفضائية لبرنامج الحكاية مع الإعلامى عمرو أديب مساء أمس الجمعة، إن القيادة المصرية ممثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسى تولى هذه القضية أهمية وأولوية كبيرة وكان مطلعا على كل التفاصيل الخاصة بالجهود المبذولة والاتصالات التى تمت حتى تم تحقيق المصالحة ووقف إطلاق النار.

وأشار إلى أنه منذ اندلاع التوتر، الذى حدث فى القدس وما تبع ذلك من تصعيد للعمليات العسكرية كان دائما الحرص المصرى هو مرتبط بمصلحة الشعب الفلسطينى وإعفاءه من أى أضرار تلحق به سواء تتعلق بقضية القدس والحفاظ على هويتها العربية ومنع أى اعتداءات على المقدسات "المسجد الأقصى" وأى مقدسات إسلامية أو مسيحية فى مدينة القدس والحفاظ على الوضع القائم والوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة والتحذير من تداعيات التصعيد واتخاذ إجراءات تؤجج الوضع، والتى أدت بالفعل إلى المزيد من التصعيد والذى كان من الممكن اتساع رقعته.

وأوضح أن الشعب الفلسطينى الشقيق وإخواتنا فى غزة تعرضوا لأعمال عسكرية لها تأثير بالغ على غزة وقطاعها وشعبها وكانت مصر تعمل منذ اللحظات الأولى على احتواء ذلك الأمر وإعفاء الشعب الفلسطينى فى غزة من ويلات الأعمال العسكرية والوصول إلى وقف إطلاق النار.

وأشار إلى أن أجهزة الأمن المصرية فى المخابرات العامة كانت فى مقدمة السعى والتواصل مع الطرفين فى حماس وإسرائيل، بالإضافة إلى بقية مؤسسات الدولة على المستوى السياسى والصحى قامت برصد كل الأحداث، وتم احتواء الأمر ولم تتسع رقعة المواجهة والآن نستطيع أن نركز على الوفاء باحتياجات أخواتنا فى غزة فى المقام الأول.

وحول الحفاظ على الهدنة بين الطرفين وإرسال وفدين من مصر، قال شكرى: "نحن نتعامل مع الأمر بحذر واهتمام، والوفدان الأمنيان الغرض من زيارتهما تثبيت الهدنة للحديث مع الطرفين ووضع الإجراءات التى تحفظ عدم حدوث أى شيء يؤثر على الهدنة، كاشفا عن الحديث الذى دار بينه وبين وزير الخارجية الإسرائيلى كان ينبئ بأن هناك اهتماما من قبل اسرائيل للحفاظ عن الهدنة والحديث عن أهمية تدعيم الهدنة وعدم خرقها.

وعن خارطة الطريق من قبل مصر والمفاوضات القادمة كيف يراها الجانب الإسرائيلى، قال شكرى إن العملية السياسية وحل الدولتين وحصول الشعب الفلسطينى على حقوقه المشروعة هو الأمر الذى يعفى المنطقة من هذا التوتر وهذه الأعمال، ومن ثم ضرورة أن يعود المجتمع الدولى والشركاء الدوليين وفى مقدمتهم الولايات المتحدة الأمريكية بدورها المركزى فى انها تهتم باعادة اطلاق المفاوضات المباشرة بين السلطة الوطنية الفلسطينية واسرائيل من أجل تحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى وفى مقدمتها اقامة الدولة الفلسطينية وحل الدولتين على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وهذا شيء مسلم به ونعمل عليه، وتم التطرق خلال الحديث مع الوزير الإسرائيلى إلى اهمية ذلك.

وحول المكالمة بين الرئيسيين السيسى ونظيره الأمريكى جو بايدن هل كسرت الجليد بين الطرفين، نفى وزير الخارجية سامح شكرى أن يكون هناك أصلا علاقات جليدية بين الدوليتين وهناك علاقات مصرية أمريكية يصفها الجانبان بالاستراتيجية والإدارة جديدة كان لها أولويات عديدة على الساحة الداخلية، ولكن الاتصالات بين الأجهزة فى الدولتين مستمرة خلال الفترة السابقة وتوجت بالحديث الهاتفى بين الرئيس عبد الفتاح السيسى والرئيس الأمريكى جو بايدن وأتى ذلك اتصالا بقضية تهم البلدين وكان الدور المصرى بها بارزا وكان هناك تقدير لهذا الدور من الرئيس الأمريكى بايدن ومن كافة الدول التى عبرت عن ذلك.