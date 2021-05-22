صور .. نواب تنسيقية شباب الأحزاب فى زيارة لمتحف الحضارة

جدة - نرمين السيد - وكان فى استقبال نواب التنسيقية وأسرهن الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذى لهيئة المتحف القومى للحضارة المصرية، وأحمد سمير، مدير العلاقات العامة بالمتحف القومى للحضارة المصرية، حيث اصطحباهم فى جولة بداخل المتحف لرؤية المومياوات الملكية فى بيتهم الجديد.

وضم وفد التنسيقية كلا من النائب عمرو يونس، النائبة رشا أبو شقرة، النائبة هدى عمار، النائب نادر مصطفى، النائب محمد تيسير مطر، النائب أحمد فتحي، النائبة أميرة العادلي، النائب أحمد رمزي، النائبة منال هلال، النائبة رشا كليب، النائب طارق الخولي، النائبة نشوى الشريف، النائب أحمد زيدان، النائبة مرثا محروس، والنائب أحمد مقلد، والنائب محمد إسماعيل أعضاء مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بإلإضافة لكل من النائب أكمل نجاتي، النائب محمود القط، النائب محمد فريد، النائبة راجية الفقي، والنائبة نهى ذكى، أعضاء مجلس الشيوخ، ومن أعضاء التنسيقية إيمان طلعت، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بالتنسيقية.