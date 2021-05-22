محافظ شمال سيناء لـ دوت الخليج: قافلة مستقبل وطن المقدمة للأشقاء الفلسطينيين هدية من الشعب «صور»

/631931/محافظ-شمال-سيناء-لـ-تحيا-مصر-قافلة-مستقبل-وطن-المقدمة-للأشقاء-الفلسطينيين-هدية-من-الشعب-صور

تحدث محافظ شمال سيناء، الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، لموقع دوت الخليج الإخبارى، عن العديد من التفاصيل المتعلقة بزيارة وفد الأحزاب والقوى السياسية، الذى قاد العديد من القوافل الغذائية والطبية المقدمة كنوع من الدعم والمساعدة إلى الشعب الفلسطيني، حيث أكد على أهمية دورهم فى عملية التعاون بين السلطة التشريعية والتنفيذية.

محافظ شمال سيناء لـ دوت الخليج: زيارة الأحزاب والقوى السياسية تعبير وطني خالص

وقال محافظ شمال سيناء، الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، لموقع دوت الخليج الإخبارى، فى لقاء مصور:" نثمن زيارة 4 أحزاب سياسية إلى جانب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين التى جاءت اليوم، إلى مدينة رفح لتسليم العديد من القوافل الغذائية والطبية الموجهة إلى الأشقاء فى فلسطين، فهذا موقف وطني يعبر عن مدى اتصال الشعبين المصرى والفلسطينى.

محافظ شمال سيناء: نواب البرلمان ممثلين عن الشعب

وتابع محافظ شمال سيناء، الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، قائلًا:" لا نعتبر ممثلى الأحزاب والقوى السياسية هم الذين جاءوا اليوم، بل نعتبرها زيارة من الشعب المصرى العظيم، لأنهم ممثلى الشعب، وهذه اللافتة طيبة منهم للغاية وتعبر عن مدى عمق القضية الفلسطينية، وارتباطنا بها.

وأضاف محافظ شمال سيناء لموقع دوت الخليج الإخبار، قائلًا:" هذه هى المرة الثانية التى أتولى فيها محافظ شمال سيناء، وسبق أن تعرض قطاع غزة للقصف المتكرر من قبل، ولمدة 54 يومًا متصلة، وتمكنا من تجاوز الأزمة وقتها، والآن أيضًا تمكنا من تقديم العون اللازم للأشقاء فى فلسطين، بعد 11 يوم من القصف المتتالى من العدو الإسرائيلي.

وأختتم محافظ شمال سيناء حديثه إلى موقع دوت الخليج الإخبارى مؤكدًا أن الزيارة أكبر دليل على التعاون بين السلطة التشريعية والتنفيذية، وكونهم قدموا أكثر من 70 قافلة فإن هذا يدل على مساهمة كبيرة منهم إلى الشعب الفلسطيني، وتسهيل على المحافظة والسلطة التنفيذية.

هذا وكانت قافلة حزب مستقبل وطن، قد انطلقت صباح أمس الجمعة، رفقة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والتى شملت العديد من المواد الغذائية والطبية المقدمة إلى قطاع غزة، لتقديم الدعم اللازم لهم، وذلك بالتزامن مع الخطوات المصرية الحثيثية التى نتج عنها وقف إطلاق النار، كما وجه الرئيس السيسي لاحقًا بتخصيص مبلغ قدره 500 مليون دولار كدعم لإعمار غزة.