«24ساعة فى حب فلسطين»..دوت الخليج يرصد كواليس مسيرة  القافلة التاريخية لمستقبل وطن فى«دعم الأشقاء بغزة»..«صور وفيديو»

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بمشاركة تنسيقية شباب الأحزاب والشعب الجمهوري وحماة الوطن

ترحيب واسع بالنائب أشرف رشاد في ميناء رفح البري

30نائبا بمجلسي النواب والشيوخ يصاحبون القافلة

القافلة تنطلق 2صباحا الجمعة ووفد البرلمان والإعلام يعود 2صباحا السبت

"من أجل الأشقاء وتلبية لدعوة الرئيس السيسي".. حزب مستقبل وطن كان علي موعد جديد طوال يوم الجمعة، بشأن أدواره المجتمعية المساندة للدولة المصرية وسياساتها المختلفة التى تستهدف المواطن تجاه كل التحديات، ولكن هذه المرة كان الموعد بشأن دور مجتمعي فعال مساند أيضا للسياسة المصرية و الخارجية تجاه قضية فلسطين التى تعتبر قضية مصرية من الأساس، ويدعمها الشعب المصري بكافة طوائفه وتوجهات وهو الأمر الذي يعبر عنه حزب الأغلبية بمجلس النواب والشيوخ والذي حاز علي ثقة المواطنين الكبيرة فى الانتخابات الأخيرة.

حزب مستقبل وطن استشعارًا منه بالمسؤولية ودعمه لسياسة الدولة المصرية الداخلية والخارجية، وبعد دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمبادرة إعمار غزة، بـ500مليون دولار، علي أن تشارك الشركات المصرية في عملية الإعمار، رأي أهمية أن يشرع الحزب في مسانده هذه التوجه الذي لاقي دعم ومسانده من الجميع بالداخل والخارج، ويعمل علي تشكيل قافلة مساعدات للأشقاء بفلسطين بالتنسيق والترتيب مع أحزاب الشعب الجمهوري وحماة الوطن، وتنسيقية شباب الأحزاب.

«زعيم الأغلبية أشرف رشاد منمشي من ثلاثة أيام عشان ينتهي من هذه القافلة اللي خدت جهد كبير من أجل أن يتم تجهيزها وتحركها يوم الجمعة»..هذه الجملة قالها النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، عندما تحدث عن وفد البرلمان الذي صاحب انطلاق قافلة المساعدات من القاهرة حتي ميناء رفح البري، حيث طلب منه النائب أشرف رشاد أن يلقي كلمة عن الوفد بحضور محافظ شمال سيناء بسبب عدم قدرة «رشاد»علي الحديث وانخفاض صوته، وهو مشهد يلخص حجم الجهود التى بذلت علي مدار الأيام الماضية من أجل الانتهاء من تجهيز قافلة تضم نحو 80شاحنة تضم كافة المستلزمات التى يحتاجها المواطن بحياته اليومية.

القافلة تحركت من القاهرة تمام الساعة الثالثة من صباح يوم الجمعة بمشاركة 30 نائب من أعضاء مجلس النواب والشيوخ وومثلين للأحزاب الثلاثة وتنسيقية شباب الأحزاب، وسط حالة من البهجة والسعادة خاصة أن التحرك جاء في نفس التوقيت اذلي نجحت فيه جهود القيادة السياسية في وقف إطلاق النار بين الاحتلال والمقاومة، في الوقت الذي قامت الشاحنات بالتحرك وإطلاق الصافرات التى تعبر عن سعادة فرحة القائمين علي هذا المشهد الذي غاب عن القاهرة لفترة كبيرة وقد يكون السبب التحديات الداخلية التى واجهت الدولة المصرية خلال السنوات الماضية

زعيم الأغلبية أشرف رشاد الذي قاد القافلة والذي قام علي تفاصيلها منذ الإعلان عن انطلاقها عقب مبادرة الرئيس، كان من أوائل الحضور لأعمال انطلاق القافلة، وقيامه بالتنسق مع جميع القائمين علي القافلة بمتابعة كل التحركات والإطمئنان علي الانطلاق والتحركات، مع العديد من الأحاديث التى دارت بين الأعضاء الذين حرصوا علي التواجد بهذا المشهد التاريخي والذي لا ينساه الشعب المصري أبدا، حيث الأحاديث دارات حول تطورات المشهد بفلطسين ووقف إطلاق النار، والاتصال الهاتي الذي تم بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي جو بادين حيث عبر بايدن عن امتنانه للرئيس السيسي لدور مصر بأحداث فلسطين الأخيرة.

سعادة وفرحة النواب المشاركين في القافلة – حيث كانوا 30 من أعضاء مجلس النواب والشيوخ- بجانب وفد صحفي وإعلامي منهم موقع دوت الخليج الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي عمرو الديب- كانت واضحه في شروعهم للمشاركه رغم أن الانطلاق في منتصف الليل، بجانب قيامهم باستخدام هواتفهم المحمولة والقيام بالتصوير لتحرك القافلة والتعبير عن دعمهم لذلك ومساندتهم أيضا بنشرها عبر صفحات مواقع التواصل الإجتماعي، وسط حالة من الفرحه والسعادة بانطلاق وتحرك القافلة من ناحية ونجاح جهود وقف إطلاق النار من ناحية أخري.

موقع دوت الخليج مع الانطلاق للقافلة بجانب بثه المباشر للانطلاق والتحرك وحالة الفرحة، كانه له لقاء مع نواب تنسيقية شباب الأحزاب وهم النائب محمود بدر عضو مجلس النواب، والنائب محمد عزمي، عضو مجلس الشيوخ، حيث تأكيد واضح علي موقف التنسيقية من القضية الفلسطينية والدعم والمسانده للموقف المصري، والتأكيد علي أن عصر الشعارات الفارغه انتهي وأصبحنا بعهد السيسي عهد أفعال لا أقول.

مع بزوع شمس الجمعة وتفتح ضي النهار، كانت شاحنات القافلة التى تقترتب من الـ80 تسير علي الطريق وينظر لها المواطنين نظره إعجاب ودعم خاصة أنها تزينت بصورة الرئيس عبد الفتاح السيسي مصحوبة بجملة:" هدية الرئيس من الشعب المصري إلي الشعب الفلسطيني"، وانطلق الجميع متابعين خط السير نحو سيناء العزيز أرض الفيروز، حيث كان الوفد البرلماني والإعلامي دائما ما يتقدم ويعود وينتظر ليسير مع الشاحنات التى كانت تمتد بطول الطريق، وسط تأمين من رجال القوات المسلة ووزارة الداخلية.

مع آذان العصر وصلت القافلة والوفد البرلماني والإعلامي، لميناء رفح البري، حيث كان في استقبالهم المحافظ محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، وعدد كبير من نواب المحافظ وأنصارهم وداعيمهم حيث وجهوا التحية للوفد وللقائمين علي القافلة ولحزب مستقبل وطن، وسط حرص كبير علي التقاط الصور التذكارية مع زعيم الأغلبية أشرف رشاد، ومن ثم أنهت قوات الأمن إجراءات الاستقبال بقاعة كبار الزوار للوفد البرلماني والإعلامي، حيث دار نقاش وحوار تضمن الترحاب الكبير بالوفد والقافلة .

النائب فايز أبو حرب وجه الشكر والتقدير لحزب مستقبل وطن والأحزاب المشاركة، والتأكيد علي الدعم والمسانده للرئيس عبد الفتاح السيسي، وأيضا الترطق بأن فلسطين قضية مصر في الأساس ولا تراجع أبدا عن دعم الأشقاء هناك، ومن جانبه تحدث أيضا أحد كوادر حزب حماة الوطن بشمال سيناء وتأكيده علي الدعم والمسانه للقضية ولموقف القيادة المصرية بالأحداث الأخيرة.

من ناحيته طالب النائب أشرف رشاد، زعيم الأغلبية من النائب علاء عابد أن يلقي كلمه نيابة عن الأعضاء، والذي عبر فيها عن الشكر والتقدير لحفاوة الاستقبال من جانب الأهالي، مؤكدا علي أن مشهد القافلة اليوم من حزب الأغلبية وأحزاب الشعب الجمهوري وحماة الوطن وتنسيقية الأحزاب، يؤكد أن الكتلة السياسية داعمه بكل أشكال الدعم للأشقاء بفلسطين.

وتقدم النائب علاء عابد باسم وفد البرلمان بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي بعد موقف الدولة المصرية الأخير من أحداث فلسطين، والذي أكد علي أن السيسي زعيم من طراز خاص، ويقتضي به جميع الزعماء العرب، وأنه رغم الظروف التى تمر بها مصر إلا أنه أول من بادر بمبادرة إعمار غزة بواقع 500مليون دولار، مشيرا إلي الصحف طالعتنا صباح الجمعة باتصال هاتفي بين الرئيس الأمريكي والرئيس السيسي، وما تضمنه من تعبير وامتنان من جانب الرئيس الأمريكي للدور المصري بوقف إطلاق النار،خاصة أنه لأول مرة تحدث عملية وقف إطلاق النار غير مشروط.

وأكد علي أن الشعب المصري يعتبر قضية فلسطين هي قضيته الأولي، مشيرا إلي أن كلمته نيابة عن الأحزاب والقوي السياسية المشاركة بالقافلة، وزعيم الأغلبةي أشرف رشاد اذلي لم يألوا جهدا خلال الفترة الماضية قائلا:"منذ أربع أيام زعيم الأغلبية لم يري طعم النوم من أجل الانتهاء من القافلة التى يهديها الشعب المصري للشعب الفلسطيني".

وتحدث أيضا محافظ شمال سيناء محمد عبد الفضيل شوشة، بالتحية والتقدير لحزب مستقبل وطن والقوي السياسية المشاركة بالقافلة، مؤكدا علي أنه جهد مقدر ومساند لجهود الدولة المصرية، مشيرا إلي أن الإرادة المصرية في سيناء تريد التنمية والتعمير مهما كانت التحديات.

عقب هذا اللقاء والاستقبال بدأت عملية دخول الشاحنات لميناء رفح البري، لتتجه إلي غزة، حيث قام الأعضاء بلقاء وفد من فلسطين لإعلان التنسيق والدعم والمسانده الشعبية والسياسية للأشقاء بفلسطين، كما حرص الأعضاء أيضا علي تسجيل كلمات مع وسائل الإعلام بشأن رؤيتهم للأحداث، حيث جاء تأكيد الأعضاء علي أن فلسطين قضية مصر، وموقف مصر من الأحداث الأخيرة مشرف ورسالة للعالم.

ووجه المهندس أشرف رشاد، زعيم الأغلبية، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، رئيس الكتلة البرلمانية بمجلس النواب، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ لدعمه المتواصل للأشقاء في فلسطين مؤكدا أن مصر الداعم الأول للقضية الفلسطينية بوقوفها الدائم بجوار الشعب الفلسطيني.

وأشاد رشاد، بالقافلة التي نظمها حزب مستقبل وطن وبعض الكيانات السياسية الأخرى، لصالح الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مؤكدًا أن تلك قافلة ترجمة لموقف مصر المشرف، مؤكدا علي أن قضية فلسطين قضية المصريين والشعب المصري الداعم لهم دائما.