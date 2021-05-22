علاء عابد فى كلمة تاريخية بمدينة «رفح»: الرئيس السيسي زعيم من طراز رفيع «صور وفيديو»

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تحدث النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، والنائب الأول للبرلمان العربى، خلال زيارة وفد الأحزاب والقوى السياسية المتجهة إلى قطاع غزة، والتى قادت العديد من القوافل الغذائية والطبية، لتقديم الدعم للشعب الفلسطيني، نيابة عن أعضاء مجلس النواب والوفد.

علاء عابد: الكتلة السياسية داعمة للأشقاء فى فلسطين

وقال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب:” نشكر جميع المواطنين والنواب والجهات التنفيذية على حفاوة الاستقبال، كما نؤكد على أن مشهد القافلة اليوم من حزب الأغلبية وأحزاب الشعب الجمهوري، وحماة الوطن وتنسيقية الأحزاب، يعكس أن الكتلة السياسية داعمه بكل أشكال الدعم للأشقاء بفلسطين.

علاء عابد يقدم الشكر للقيادة السياسية ويؤكد: الرئيس السيسي زعيم من طراز رفيع

كما تقدم النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، باسم وفد البرلمان بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي بعد موقف الدولة المصرية الأخير من أحداث فلسطين.

وأضاف النائب الأول للبرلمان العربي، علاء عابد، قائلًا: موقف الدولة المصرية وإدارتها للأمور فى هذا الملف، يؤكد على أن الرئيس السيسي زعيم من طراز خاص، ويقتضي به جميع الزعماء العرب، وأنه رغم الظروف التى تمر بها مصر إلا أنه أول من بادر بمبادرة إعمار غزة بواقع 500مليون دولار.

واستكمل القيادى الكبير فى حزب مستقبل وطن، النائب علاء عابد، حديثه قائلًا:” هناك العديد من الصحف طالعتنا، صباح الجمعة، باتصال هاتفي بين الرئيس الأمريكي والرئيس السيسي، وما تضمنه من تعبير وامتنان من جانب الرئيس الأمريكي للدور المصري بوقف إطلاق النار،خاصة أنه لأول مرة تحدث عملية وقف إطلاق النار غير مشروط.

وأكد رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، علاء عابد، على أن الشعب المصري يعتبر قضية فلسطين هي قضيته الأولي، مشيرا إلي أن كلمته نيابة عن الأحزاب والقوي السياسية المشاركة بالقافلة، وزعيم الأغلبية أشرف رشاد اذلي لم يألوا جهدا خلال الفترة الماضية قائلا:"منذ أربع أيام زعيم الأغلبية لم يري طعم النوم من أجل الانتهاء من القافلة التى يهديها الشعب المصري للشعب الفلسطيني".

هذا وكانت قافلة حزب مستقبل وطن، والتى تضمنت العديد من المواد الغذائية والطبية، قد انطلقت صباح اليوم، إلى قطاع غزة، لتقديم الدعم اللازم إلى المواطنين فى فلسطين.