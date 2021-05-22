/631934/مواطن-سيناوي-يرسل-رسالة-خاصة-للرئيس-السيسي-مع-نواب-مستقبل-وطن

بهامش لقاء محافظ سيناء بزعيم الأغلبية و30نائبا

شهد لقاء وفد قافلة مستقبل وطن لدعم الأشقاء بغزة، مع اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، بميناء رفح البري، رسالة من مواطن سيناوي للرئيس عبد الفتاح السيسي مفاداها مزيد من الدعم والمسانده من أجل الأفضل حيث تحدث أمام الوفد قائلا:" نطلب منكم أن تنقلوا لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي مزيد دعمنا ومساندتنا له ومبايعتنا له".

قافلة مستقبل وطن والمساعدات لفلسطين

وانطلقت قافلة مستقبل وطن صباح الجمعة، بمشاركة تنسيقية شباب الأحزاب وحزبي الشعب الجمهوري وحماة الوطن، متضمنه العديد من المساعدات للأشقاء بفلسطين بعد إعلان الرئيس السيسي لمبادرة إعمار غزة .

حديث المواطن السيناوي والذي رصده موقع دوت الخليج عبر فيديو مصور، جاء في حضور المحافظ محمد عبد الفضيل شوشه، وزعيم الأغلبةي أشرف رشاد ونحو 30 نائب من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ منهم النائب علاء عابد وعمرو هندي، وعبد الوهاب خليل، ومحمود حسين .

رسالة خاصة من مواطن سيناوي للرئيس السيسي

المواطن السيناوي الذي تحدث وصف حضور نواب البرلمان لسيناء باليوم التاريخي، حيث طالبهم بمزيد من الزيارات لسيناء بشكل خاص، مع أن ينقلوا رسالته للرئيس السيسي بقوله:"نحملكم للرئيس سلاما وتقديرنا والدعم والمساندة له في هذه المرحلة الخطرة ونحن نؤيده ونبايعه ونؤكد علي أن سيناء خلفه دائما".

قافلة مستقبل وطن لدعم الأشقاء بفلسطين

"من أجل الأشقاء وتلبية لدعوة الرئيس السيسي".. حزب مستقبل وطن كان علي موعد جديد طوال يوم الجمعة، بشأن أدواره المجتمعية المساندة للدولة المصرية وسياساتها المختلفة التى تستهدف المواطن تجاه كل التحديات، ولكن هذه المرة كان الموعد بشأن دور مجتمعي فعال مساند أيضا للسياسة المصرية ولكن الخارجية تجاه قضية فلسطين التى تعتبر قضية مصرية من الأساس، ويدعمها الشعب المصري بكافة طوائفه وتوجهات وهو الأمر الذي يعبر عنه حزب الأغلبية بمجلس النواب والشيوخ والذي حاز علي ثقة المواطنين الكبيرة فى الانتخابات الأخيرة.

حزب مستقبل وطن استشعارًا منه بالمسؤولية ودعمه لسياسة الدولة المصرية الداخلية والخارجية، وبعد دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمبادرة إعمار غزة، بـ500مليون دولار، علي أن تشارك الشركات المصرية في عملية الإعمار، رأي أهمية أن يشرع الحزب في مسانده هذه التوجه الذي لاقي دعم ومسانده من الجميع بالداخل والخارج، ويعمل علي تشكيل قافلة مساعدات للأشقاء بفلسطين بالتنسيق والترتيب مع أحزاب الشعب الجمهوري وحماة الوطن، وتنسيقية شباب الأحزاب.