فايز أبو حرب: قافلة «مستقبل وطن» رسالة وطنية لدعم الأشقاء «صور»

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فى كلمة ترحيبية، تحدث النائب فايز أبو حرب، عضو مجلس الشيوخ، خلال استقبال وفد الأحزاب والقوى السياسية وعلى رأسها حزب مستقبل وطن، الذى وجه عدد من القوافل لتقديم الدعم للأشقاء فى فلسطين.

وقال عضو مجلس الشيوخ، فايز أبو حرب:” لأول مرة منذ بدء العمليات العسكرية فى سيناء تتم زيارة بهذا القدر الرفيع، ولولا شهداءنا الأبرار من القوات المسلحة والشرطة المدنية وأبناء سيناء، الذين ضحوا بالغالى والنفيس لتطهير سيناء من الإرهاب، ما دام الحال إلى ما استقر عليه.

فايز أبو حرب: شهداء الجيش والشرطة ضحوا بأرواحهم من أجل الوطن

وتابع عضو مجلس الشيوخ، فايز أبو حرب، قائلًا:” أنتم تعلمون جيدًا أن هذه المنطقة «ج» كان يوجد بها شرطة مدنية فقط، وبفضل القوات المسلحة تم القضاء على بؤر الإرهاب.

فايز أبو حرب يقدم الشكر إلى الرئيس السيسي

واستكمل عضو مجلس الشيوخ، فايز أبو حرب، حديثه قائلًا:” بأسمي وباسم مواطني سيناء، نشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذى يولى اهتمامًا بالغًا بمواطني سيناء، والذى يقود سفينة الوطن إلى الأمام فى الوقت الحالى.

واستطرد قائلًا:” الكل يعلم ما تم من تنمية وجهد، ونحن على مشارف الجمهورية الثانية التى سيتم تدشينها والإعلام عنها، والذى هى مصدر تفاؤل لنا جميعًا”.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، فايز أبو حرب، إلى الجهد الكبير المبذول من حزب مستقبل وطن، والذى قاد مسيرة طويلة رفقة العديد من القوافل الطبية والغذائية، إلى معبر رفح لتوصيلها إلى قطاع غزة، وذلك لتقديم الدعم للأشقاء فى فلسطين، وهو ما يعكس أنها رسالة وطنية خالصة من نواب الشعب.

وأختتم عضو مجلس الشيوخ، فايز أبو حرب، حديثه قائلًا:” نحن فى تلك اللحظة الراهنة على قلب رجلًا واحد، وهو الرئيس السيسي، الذى يبذل أقصى جهده من أجل التنمية والإزدهار”.