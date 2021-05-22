الأرصاد تكشف حالة طقس اليوم: مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا.. عظمى القاهرة 30

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس، اليوم السبت، مائلًا للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، معتدلًا على السواحل الشمالية حارًا على جنوب سيناء شديد الحرارة على جنوب الصعيد.





أما حالة الطقس ليلًا فيكون لطيفًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدلًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وهناك نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد فرص أمطار خفيفة على مناطق من شمال وجنوب سيناء على فترات متقطعة (30%).

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربيةوبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 30 18

الإسكندرية 25 19

وادى النطرون 28 17

طنطا 29 18

شبين الكوم 30 18

دمنهور 27 18

بلطيم 26 18

مطروح 24 17

السلوم 25 18

سيوة 29 18

بورسعيد 25 18

دمياط 25 18

الزقازيق 30 18

المنصورة 29 18

الإسماعيلية 30 18

السويس 30 18

العريش 25 19

رفح 25 20

رأس سدر 30 20

نخل 29 16

نويبع 33 24

طابا 29 19

كاترين 29 16

الطور 30 22

شرم الشيخ 34 25

الغردقة 33 24

مرسى علم 33 24

الفيوم 32 20

بنى سويف 32 20

المنيا 32 20

أسيوط 33 21

سوهاج 35 24

قنا 37 24

الأقصر 39 25

أسوان 39 26

ادفو 39 26

أبوسمبل 39 25

الوادى الجديد 37 23

شلاتين 35 26

أبورماد 34 25

حلايب 30 24

رأس حدربة 29 24.