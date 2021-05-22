مصر للطيران تسير اليوم 70 رحلة جوية

تسير مصر للطيران اليوم السبت ٢٢ مايو 70 رحلة جوية بمعدل 49 رحلة دولية إلى كل من تورنتو، بيروت، بغداد، لاجوس، أكرا، تونس، الدوحة، أثينا، مدريد، لندن، نيويورك، باريس، روما، دبي، إسطنبول، جنيف، امستردام، فرانكفورت، بروكسل، برلين، موسكو، أبوظبي، فيينا، ميونيخ، عمان، ميلانو، البحرين، الخرطوم، الشارقة، نيروبي، أديس أبابا، وعنتيبي.
كما تسير الشركة 16 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان وبرج العرب ومرسى علم، و5 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من ٦٩٣٣ راكبا.
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