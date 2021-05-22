حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الاحد 23-5-2021

حظك اليوم برج الحمل الأحد 23/5/2021

مهنياً: أنت تبحث عن مصادر تمويل جديدة لتمويل مشاريعك المستقبلية ، لذا كن مستعداً للخطوة التالية التي تتطلب الكثير من الصبر والتركيز والتخطيط الجيد

عاطفياً: المشكلة تكمن في صعوبة التواصل مع الشريك ، وفي ميلك للتوقف عن قول الكلمات العشوائية والغير متحفظ عليها والاقتراب من الشريك.

صحياً: القلق المستمر في الليل يرهق الأعصاب ويبقيك مترنحاً أثناء النهار وقلة التركيز في العمل.

حظك اليوم برج الثور الأحد 23/5/2021

مهنياً: ابتعد عن الأخطار والمواجهات والحوارات العقيمة ، وكن محافظاً ومدروساً ولا ترتجل المواقف والتصاريح حتى لا تقع ضحية الفوضى والاضطراب.

عاطفياً: تكثر أنشطتك العاطفية خلال هذا اليوم وتجرب أشياء جديدة على أمل أن تنجح في العلاقة العاطفية مع شريكك.

صحياً: لا تناور أو تتهرب من مسؤولياتك الرياضية ، مهما حاولت ، لن يسمح لك أفراد الأسرة بتحقيق أهدافك.

حظك اليوم برج الجوزاء الأحد 23/5/2021

مهنياً: يعدك علم الفلك اليوم باجتماع أو فرصة تفتح لك أبواب السفر أو التسويق أو النشر أو الدراسات العليا. سوف تفرح بالنصر أو برحلة أو مشاركة ناجحة.

عاطفياً: دفاتر الماضي مليئة بالمغامرات ، وهذا يقلق الشريك كثيراً ، لذلك هناك مجادلات تبعدك عنه خلال الفترة القادمة.

صحياً: ممارسة الرياضة باستمرار ، تمنحك قدرة أكبر على التركيز وصفاء الذهن

حظك اليوم برج السرطان الأحد 23/5/2021

مهنياً: أنصحك ألا تكون عاطفيًا وأن تمتلك نفسك ، إذا كنت تريد أن تكون ناجحًا في وظيفتك ، فقم بتعديل نمط حياتك لتواكب تقدم وتطور بيئتك

عاطفياً: اتخذ احتياطاتك من انفجار وضع أسري ، ولا تحاول إثارة غيرة الشريك أو أعصابه ، فقد يؤدي ذلك إلى تدمير العلاقة بينكما ، لذا كن حذرًا

صحياً: إذا اتبعت الإرشادات والتوجيهات والتزمت بجدول الوجبات ، فستكون النتائج أكثر من رائعة

حظك اليوم برج الأسد الأحد 23/5/2021

مهنياً: يوم إيجابي بلا ظروف ضاغطة وبالتالي يسود يومك أجواء ممتعة ومشجعة وتزيد من ربحيتك في العمل ، وهناك أخبار سارة في الطريق إليك.

عاطفياً: لا تحاول تقييد الشريك ، خاصة أنه يتعرض لضغوط عاطفية شديدة ، لكن حاول الاقتراب منه وفهم مطالبه.

صحياً: الأمور تسير على ما يرام ، فأنت تمارس رياضتك المفضلة وتذهل الكثير من الناس بإدارتك الجيدة للقضايا الصحية

حظك اليوم برج العذراء الأحد 23/5/2021

مهنياً: العداء في بيئة عملك يولد خلافات غير مبررة ، لذلك يوصى بإعادة النظر في قرارات معينة قبل فوات الأوان وما لا تريد أن يحدث.

عاطفياً: كبريائك وغرورك يبعدك عنك ، كن أكثر تواضعاً معه ، لأنه نصفك الآخر ، ولن تجد من يفهمك أو يخشى أن تحبه.

صحياً: قلل من حركاتك في السيارة واستخدم المصعد واستبدله أثناء المشي أو صعود السلالم

حظك اليوم برج الميزان الأحد 23/5/2021

مهنياً: هذا اليوم ينيرك أو يزيد من قدراتك في العمل ، فتشعر بالفخر والفخر وسيكون النصر حليفك ، والنجاح هو سيد الموقف في العمل أو الدراسة

عاطفياً: اليوم يجلب لك الكثير من المفاجآت العاطفية ، لذلك لا تراهن على مغامرة تدرك أنها لن تنال النجاح المطلوب.

صحياً: تحاول التخلص من الموقف الذي تجد نفسك فيه من خلال القيام بمشاريع ترفيهية تريحك نفسياً.

حظك اليوم برج العقرب الأحد 23/5/2021

مهنياً: أنت مهنة استباقية ، تعرض أفضل ما لديك من طاقات ومواهب ، متحمس لبدء مشروع جديد والتخطيط له مع أحد أقاربك في العمل

عاطفياً: أنت تقضي وقتاً جميلاً جداً تستعيد فيه ثقة أحبائك ، وتخلو من التعقيدات والتحفظات ، وإن كنت عازباً فهو يوم جيد لعلاقة جديدة.

صحياً: حاول مقاومة الإغراءات التي تمنعك من ممارسة الرياضة ولا تجعلها تتغلب على ما هو مفيد لصحتك.

حظك اليوم برج القوس الأحد 23/5/2021

مهنياً: تجنب الخلافات مع زملائك في العمل أو زملائك ، خاصة إذا كانوا قد ولدوا مصابين بالسرطان أو برج الميزان أو الجدي ، وكن ذكياً بشأن سلوكك والطريقة التي تتعامل بها معهم.

عاطفياً: لا تدع الغضب يسيطر عليك ، انتبه للعنف أو المواجهات التي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم علاقتك مع شريكك

صحياً: من المهم مراقبة حالتك من وقت لآخر من قبل طبيبك ، خاصة إذا كنت تعاني من مشاكل تتعب أعصابك قليلاً.

حظك اليوم برج الجدي الأحد 23/5/2021

مهنياً: هذا اليوم مليء بالوعود والسعادة والانتصار على بعض الصعوبات بشرط أن تكون دبلوماسياً ومرناً وصبوراً ، وتبتعد عن التسرع والفرص.

عاطفياً: إذا كنت عازباً أو منفصلاً فهو عادة يوم هادئ ومن المناسب أن تبدأ علاقة عاطفية عاطفية بعيداً عن الأجواء الصاخبة.

صحياً: المشي في برنامج ترفيهي يحافظ على الأجواء الجميلة ويخفف من ضغط العمل

حظك اليوم برج الدلو الأحد 23/5/2021

مهنياً: تجنب التصريح بأفكارك الخاصة لبعض الزملاء وحاول التزام الصمت والعمل بصمت ، فكر ملياً قبل أي فعل وتذكر الحسد تجاهنا ، لذا احتفظ بأمورك المهمة سراً

عاطفياً: لا تدع الأنانية تتحكم في سلوكك مهما كان الضغط عليه ، خاصة عندما يكون الشريك مستعداً للمساعدة إذا لزم الأمر.

صحياً: أعصابك المتوترة تقلقك وتسبب لك الأرق ، استشر طبيبك ليصف لك العلاج المناسب

حظك اليوم برج الحوت الأحد 23/5/2021

مهنياً: جو عمل جيد يتكيف مع حركاتك وأفكارك ، احذر من الأفكار المظلمة والمزاج السيئ. قد تصاب بخيبة أمل أو قد يتأخر عملك.

عاطفياً: الارتجال في العلاقات مع الشريك يمكن أن يخلق نوعًا من الخوف ، ويمكن أن يكون له تداعيات سلبية غير مبررة ، لذا حاول التعامل معه بلطف وحب.

صحياً: ضاعف نشاطك الرياضي واذهب للسباحة كلما سمح الطقس بذلك فهذا مفيد