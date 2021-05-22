غدا.. دورة تدريبية فى فنون الخطابة والإلقاء لـ50 إماما

جدة - نرمين السيد - تنطلق غدا الأحد، دورة تدريبية فى فنون الخطابة والإلقاء، ولمدة ثلاثة أيام، لعدد خمسين إمامًا مرشحًا من مديريتى أوقاف القاهرة والقليوبية، بمقر كلية الدعوة جامعة الأزهر بمدينة نصر.





وننشر فيما يلى أسماء الأئمة المشاركين فى الدورة: يأتى ذلك فى إطار الجهود المبذولة من وزارة الأوقاف للإعداد الجيد والتدريب المستمر للأئمة والواعظات والإداريين بالوزارة والجهات التابعة لها فى جميع المجالات، وفى إطار التعاون المشترك بين وزارة الأوقاف وجامعة الأزهر من خلال البروتوكول الموقع بينهما، وإيمانًا بأهمية التدريب فى الارتقاء بمستوى الأئمة.

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