/631936/موعد-مباراة-الأهلي-وصن-داونز-والتشكيل-المتوقع

يخوض الأهلي مواجهة هامة ومرتقبة أمام صن داونز في إطار مواجهات إياب دور الـ 8 من دوري أبطال إفريقيا بعد أن حقق الفريق الفوز في جولة الذهاب بثنائية دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب القاهرة الدولي، بإدارة تحكيمية للحكم الزامبي سيكازوي

وتقام المباراة بين الأهلي وصن داونز في إطار إياب دور الـ 8 من دوري أبطال إفريقيا في تمام الثالثة عصر اليوم بتوقيت القاهرة ، الرابعة بتوقيت مكة المكرمة ، في اللقاء الذي يستضيفه ملعب موريبي وهو نفس الاستاد الذي خاض عليه المارد الأحمر أخر مواجهة جمعته ببطل جنوب إفريقيا وتعادل فيها الفريق الأحمر.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز

وتنقل قناة bein sport 4 hd أحداث اللقاء بين الأهلي وصن داونز والتي من المقرر أن تنطلق في تمام الثالثة عصر اليوم بتوقيت القاهرة علي ملعب لوكاس موريبي ضمن مواجهات إياب دور الثمانية من دوري أبطال إفريقيا بعد أن حقق الفريق الفوز في المواجهة السابقة بثنائية دون رد.

تشكيل الأهلي أمام صن داونز

وينوي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إجراء تغييرات طفيفة علي التشكيل الرسمي لمواجهة صن داونز عن التشكيل الرسمي امام الفريق الجنوب إفريقي في المواجهة السابقة. حراسة المرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - أيمن أشرف - بدر بانون - محمود وحيد.

خط الوسط : عمرو السولية - أليو ديانج - محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: محمد شريف - حسين الشحات - طاهر محمد طاهر.

قائمة الأهلي لمواجهة صن داونز في جنوب إفريقيا

في حراسة المرمى :محمد الشناوي وعلي لطفي وحمزة علاء

خط الدفاع :رامي ربيعة وبدر بانون وياسر إبراهيم ومحمود متولي وسعد سمير وأيمن أشرف ومحمود وحيد ومحمد هاني و معلول وأحمد رمضان بيكهام

خط الوسط :عمرو السولية وأليو ديانج و حمدي فتحي أكرم توفيق ومحمد مجدي أفشة وناصر ماهر وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ووليد سليمان ومحمود كهربا

في الهجوم :جونيور أجايي ومحمد شريف وصلاح محسن والتر بواليا