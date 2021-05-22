القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز بدوري أبطال إفريقيا

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يترقب عشاق الكرة المصرية والإفريقية المواجهة الهامة بين الأهلي وصن داونز في تمام الثالثة من عصر اليوم على ملعب موريبي ضمن مواجهات إياب دور الـ 8 من دوري أبطال إفريقيا ، ويبحث الكثير عن القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز بدوري الأبطال.

موعد مباراة الأهلي وصن دوانز

وتنطلق المواجهة بين الأهلي وصن داونز في تمام الثالثة عصر اليوم بتوقيت القاهرة ، الرابعة بتوقيت مكة المكرمة ضمن مواجهات إياب دور الـ 8 من دوري أبطال ، في المباراة التي يحتاج فيها المارد الأحمر الفوز بأي نتيجة أو التعادل من أجل حسم الصعود للدور القادم أو يكفيه حتى الخسارة بفارق هدف وحيد ، ويستعرض دوت الخليج القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز

ووتبث شبكة قنوات bein sport أحداث اللقاء بين الأهلي وصن داونز في إطار مواجهات دور الـ 8 من دوري أبطال إفريقيا بإعتباره المالك الحصري للبطولة ، على أن تنقل المباراة عبر قناة bein sport 4 hd و المقرر إنطلاقها في تمام الثالثة عصر اليوم بتوقيت القاهرة علي ملعب لوكاس موريبي.

وتبث منصة beIN Sports Connect أحداث اللقاء بين الأهلي وصن داونز في إطار مواجهات دور الـ 8 من دوري أبطال إفريقيا ، وقررت الشبكة تعيين المعلق عصام الشوالي معلقا علي مباراة المارد الأحمر و بطل جنوب إفريقيا والمقرر إنطلاقها تمام الثالثة عصر اليوم.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام صن داونز

حراسة المرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - أيمن أشرف - بدر بانون - محمود وحيد.

خط الوسط : عمرو السولية - أليو ديانج - محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: محمد شريف - حسين الشحات - طاهر محمد طاهر.

قائمة الأهلي لمواجهة صن داونز في جنوب إفريقيا

في حراسة المرمى :محمد الشناوي وعلي لطفي وحمزة علاء

خط الدفاع :رامي ربيعة وبدر بانون وياسر إبراهيم ومحمود متولي وسعد سمير وأيمن أشرف ومحمود وحيد ومحمد هاني و معلول وأحمد رمضان بيكهام

خط الوسط :عمرو السولية وأليو ديانج و حمدي فتحي أكرم توفيق ومحمد مجدي أفشة وناصر ماهر وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ووليد سليمان ومحمود كهربا

في الهجوم :جونيور أجايي ومحمد شريف وصلاح محسن والتر بواليا