/631937/عمرو-عزت-حجاج-يكتب-كلمة-السر-تنسيقية-شباب-الاحزاب-والسياسيين

لقد أدرك الرئيس عبد الفتاح السيسى ببصيرته الثاقبة أن الحياة السياسية تحتاج إلى طاقة جديدة مليئة بالحيوية والرغبة فى التغيير والاصلاح، وتستطيع أن تساهم معه فى مشروعه الطموح وهو إيقاظ العملاق المصرى، الذى استغرق فى النوم لمدة ثلاثة عقود، حتى يعود لملء الفراغ الذى خلفه هذا النوم فى محيطه الإقليمى، وأن هذه الطاقة لا تتجلى إلا فى أغلى ثروات المجتمع المصرى ألا وهى شبابه.

تنسيقية شباب الأحزاب نقطة مفصلية فى الحياة السياسية

ولذلك دعا الرئيس السيسي من منصة مؤتمرات الشباب، الأحزاب المختلفة لإشراك الشباب بشكل جدى وحقيقى فى صناعة المستقبل السياسي المصري، كما حث مؤسسات دولة على دعم ذلك الأمر، وقد اسفرت هذه الدعوة عن ظهور حركة سياسية ستكون –بإذن الله- نقطة مفصلية فى الحياة السياسية المصرية خلال السنوات القادمة، ألا وهى "تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين" التى ظهرت إلى حيز الوجود فى ابريل عام 2018، على أثر اجتماع أكثر من 25حزب سياسي واتفاقهم على تكوين هذه التنسيقية من خيرة شباب أحزابهم.

والحق أن تنسيقية شباب الأحزاب تحتوى فى تكوينها، على سمات التنظيم والانجاز، وفى أهدافها التغيير والفلاح، مما يبشر بكيان سياسي قادر فى المقبل من الأيام على إحداث تغيير حقيقى وجاد وسريع وقوى فى الحياة السياسية، وفى إفراز كوادر تتوفر فيهم صفات كواد الدولة الحديثة القوية.

سمات تنسيقية شباب الأحزاب

أما السمات التى يتميز بها هذا الكيان السياسي الواعد، فيمكن إيجازها على النحو التالى:-

1 – التنوع :- من يتأمل تكوين التنسيقية سيجد إنها مكونة من أكثر من 25 حزب سياسي، متفقين فى الإيمان بالدولة وضرورة الحفاظ على وحدتها وحماية مؤسساتها، وما عاد ذلك فهم يختلفون فى الكثير من الرؤى والتفاصيل، فمنهم الأحزاب الليبرالية المؤمنة بالاقتصاد الحر، ومنهم الأحزاب اليسارية المؤمنة بالاقتصاد الاشتراكى، وهناك حزب النور ذو النزعة الدينية المحافظة، وهذا التنوع سيولد كوادر مؤمنة بضرورة التعايش والاختلاف ونسبية الأفكار، والأهم أنهم سوف يمارسونه بحق، مما سوف يعزز الرؤية السياسية لهولاء الشباب، ولدورهم فى نشر فكرة قبول الآخر دخل المجتمع ليس فقط على المستوى السياسي وإنما على سائر المستويات الأخرى.

2 – الحرية:- من يتمعن جيداً فى تنسيقية شباب الاحزاب سيجد أن الحرية من أهم سماتها، فهى تسعى داخلها إلى إثارة كل القضايا المجتمعية بمنتهى الحرية والانفتاح، على أن يعبر كل عضو من أعضائها عن ما يعتقده، ولكن ذلك فى إطار من المسئولية والتعقل، حتى يخرج إلى المجتمع كوادر قادرين على بث روح الشجاعة المجتمعية القائمة على المطالبة بكافة الحقوق المشروعة، بطريقة سلمية ومنضبطة وفى إطار الالتزام بكامل الواجبات، مما يساهم فى وصول المجتمع المصري إلى درجة التحضر التى تليق به.

3 – العمل الجاد ذو الرؤية:- تري التنسيقية ضرورة نزول كوادرها ليحتكوا بمشاكل مجتمعهم وهموم أهلهم، ليروا السلبيات فيسعوا إلى تغييرها، ولطرح البدائل، ولكن كل هذا من خلال رؤية منظمة ومنطقية وجادة بعيداً عن العشوائية والانفعالية.

4 – التكامل:- تضم التنسيقية مجموعة كبيرة ومميزة من الكوادر السياسية، وهم ينتموا إلى تخصصات مهنية وخلفيات علمية مختلفة، وعندما تجتمع هذه النخبة بخبراتها المهنية المختلفة كفريق عمل واحد، فهناك تجمع نموذج مصغر للطبقة العلمية داخل المجتمع، مما سوف يساهم ذلك بشكل جلى فى تكامل الافكار والأطروحات، مما سوف يفرز مشاريع متكاملة ومتقنة.

أهداف تنسيقية شباب الأحزاب

أما فيما يخص الأهداف، فقد أعلنت التنسيقية منذ تأسيسها فى أبريل 2018 مجموعة من الأهداف القيمة التى تهدف من خلال تحقيقها، أن تصبح رقم صعب فى معادلة السياسة المصرية، ويمكن استعراض أبرز هذه الأهداف ومناقشتها فيما يلى:-

1 – تقوية الأحزاب :- تهدف التنسيقية من خلال جمعها لجزء كبير من شباب هذه الاحزاب، ومن خلال تدريبهم وتنشيطهم ككوادر، وذلك بواسطة برامج العمل والرؤى الفكرية والتجربة الواقعية على الأرض، ستكون النتيجة هى إفراز كفاءات سياسية حزبية قادرة على النهوض بأحزابها، وقادرة على تفهم الدور المنوط من هذه الأحزاب داخل المجتمع المصري، وتملك الأدوات اللازمة لتحقيق هذا الدور.

2 - إيجاد قنوات ومساحات اتصال وتقارب مع الدولة:- تسعى التنسيقية لإيجاد قنوات الاتصال بين الدولة واجهزتها وطبقات المجتمع وذلك سواء من خلال التواصل المباشر مع المسئولين أو تقديم الرؤى والمقترحات وأوراق العمل أو حتى المساعدة فى تقديم مشروعات القوانين.

3 – تعزيز الحوار المجتمعى:- تسعى تنسيقية شباب الأحزاب بشكل كبير من خلال كوادرها على أن يسود المجتمع المصري دائما روح الحوار المجتمعى المنضبط والهادف، وذلك من خلال طرح مختلف القضايا المجتمعية للحوار والنقاش وتقليب الاراء المختلفة بشأنها للوصول إلى أدق الحلول وافضلها، مما يؤدى هذا الى تماسك المجتمع، وتنمية القدرة النقدية والنقاشية له، فلا يسقط أسير سلاح الاشاعات الذى يستخدم فى الكثير من الاحيان لتضليل المجتمع وحرمانه من القدرة على التفكير العاقل الواعى المنضبط، والذى يستخدم أيضا لضرب الروح المعنوية للمجتمع.

وهكذا يمكن القول أننا أمام مؤسسة وليدة، سوف تمثل فى السنوات القليلة القادمة رقم صعب فى المعادلة السياسية، داخل الدولة المصرية، حتى أنه يمكن القول بلا مبالغة أن جزء كبير من التقدم المتوقع أن تحققه مصر فى السنوات القادمة فى هذا المجال ستكون كلمة السر له هى تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين.

عمرو عزت حجاج

عضو مجلس الشيوخ