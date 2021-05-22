محافظ القليوبية يعقد اجتماعا لبدء المرحلة الثانية لتطوير شارع فريد ندا

جدة - نرمين السيد - عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اجتماعا للبدء فى تطوير شارع فريد ندا (المرحلة الثانية) بما فيها تطوير حديقة أتريب والتى سيوضع بها النصب التذكارى الجديد للجندى المجهول، وخلفه جدارية مدون عليها أسماء شهداء الوطن من أبناء القليوبية، مع تشجير الحديقة وزيادة المساحات الخضراء بها، وإنارتها من الداخل وحول السور.





وأضاف المحافظ فى بيان صحفى، أن ذلك لإضفاء شكل جمالى وحضارى عليها، وكذا تطوير منطقة مدخل بنها وتطوير الشعار ووضع لوحة مضيئة مكتوب عليها إسم محافظة القليوبية بشكل جمالى يليق بالمحافظة، وتطوير الجزيرة الوسطى بهذه المنطقة. كما تم مناقشة تطوير المحاور المرورية لميدان المحطة بمدينة بنها بالتنسيق الكامل مع مسؤولى المرور لتحقيق الانسيابية المطلوبة فى هذا الميدان الحيوى، وكذا تطوير ميدان كاميليا مع إضفاء اللمسة الجمالية والحضارية على هذه الأعمال، ومراعاة عمل مطالع لذوى الهمم فى كل المناطق التى يتم تطويرها بمدينة بنها.

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