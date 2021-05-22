التعليم: لا صحة لتأجيل امتحانات الشهادة الإعدادية

جدة - نرمين السيد - نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، ما تردد فى بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى، من أنباء بشأن تأجيل امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الثانى.





وتواصل المركز، مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتأجيل امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الثانى، مُوضحةً أنه سيتم عقد امتحانات الشهادة الإعدادية فى موعدها المحدد وفقاً للجداول المعلنة من قبل كل مديرية تعليمية، والتى من المقرر أن تبدأ فى شهر يونيو المقبل، ورقيا فى لجان مؤمنة ومراقبة، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، على أن يتم عقد امتحانات المواد الدراسية الأساسية بواقع مادة يوميا لمنع تجمع الطلاب فى المدارس، بينما سيؤدى الطلاب امتحان المواد غير المضافة للمجموع من المنزل.

وفى سياق متصل، تلتزم المدارس بتطبيق الإجراءات الاحترازية وتوفير وسائل الأمان للطلاب لحمايتهم من فيروس كورونا، حيث يؤدى طلاب الشهادة الإعدادية الامتحانات منفردين فى المدارس لا يشاركهم أى من طلاب الصفوف الأخرى، مع جعل عدد الطلاب فى اللجنة لا يزيد عن 14 طالبا بحد أقصى.

وناشد المركز، جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى تحرى الدقة والموضوعية فى نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أى حقائق، وتؤدى إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وتؤثر سلباً على ‏أوضاع المنظومة التعليمية، وفى حالة وجود أى شكاوى أو استفسارات يرجى الاتصال على رقم الوزارة 0227963273