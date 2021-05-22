وزير الإسكان: السيسى يولى اهتماما خاصا بسد ومحطة توليد كهرباء جوليوس نيريرى

جدة - نرمين السيد - حضر الاجتماع السفير المصرى بتنزانيا، محمد جابر أبوالوفا، ومحمد عصام الدين رمضان، مساعد وزير الإسكان، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزى للتعمير ورئيس لجنة متابعة المشروع، ومسؤولى التحالف المصرى المُنفذ للمشروع "شركتى المقاولون العرب، والسويدى إلكتريك"، وعلى رأسهم المهندس سيد فاروق، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، والمهندس أحمد السويدى، الرئيس التنفيذى، والعضو المنتدب لمجموعة السويدى إليكتريك، والمهندس أحمد العصار، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، والمهندس وائل حمدى، نائب رئيس مجموعة السويدى إلكتريك.

وفى بداية الاجتماع قال الدكتور عاصم الجزار: "سعيد بوجودى بهذا المشروع للمرة الرابعة، ونحن هنا للوقوف على مدى تقدم المشروع بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى يولى اهتماما خاصا للمشروع".

وأضاف وزير الإسكان: "نود أن نرسل رسالة للتحالف المصرى المنفذ للمشروع، نحن معكم ونقدر جهودكم المبذولة فى هذا المشروع، وسنعمل على توفير المستلزمات الطبية بالتطعيم ضد فيروس كورونا لكم، لتوفير الحماية من الإصابة".

وأضاف الوزير: "لدينا لجنة مشكلة بقرار وزارى، وتكليف من الرئيس، لمتابعة المشروع، ونقدم تقريرا شهريا عن الموقف التنفيذى لاهتمامنا بالمشروع".

واستمع وزير الإسكان، إلى شرح عن الموقف التنفيذى للمشروع، وانتهاء المرحلة الأولى من تحويل مجرى النهر، وتم عرض فيديو يوضح الموقف التنفيذى.

كما تم استعراض كميات الحفر التى تمت، ونسب تنفيذ الخرسانة المسلحة، والطرق، وموقف تصنيع المهمات، كما تم استعراض أعداد العمالة المصرية والتنزانية وغيرهما بالمشروع.