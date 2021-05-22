العراق يشيد بمساعي مصر للتوصل لوقف إطلاق النار ضد الفلسطينيين

أشاد العراق، اليوم السبت، بمساعي مصر للتوصُّل لوقف إطلاق النار ضد فلسطين.
وقال المتحدث باسم الخارجية العراقية، أحمدالصحاف، في بيان إن وزير الخارجية، فؤاد حسين، أجري اتصالاً بنظيره المصري، سامح شكري، وأشاد بمساعي مصر للتوصُّل لوقف إطلاق النار ضد دولة فلسطين.
وأضاف أن الجانبين بحثا، خلال اتصالهما، العلاقات الثنائية وأهميّة الدفع بها لمديات أرحب، وتعزيز العمل ضمن آلية التنسيق الثلاثي بين العراق ومصر والأردن”.
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