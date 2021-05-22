/631939/تعرف-على-أسعار-العملات-في-البنوك-المصرية-اليوم-22-مايو

استقرت أسعار العملات الأجنبية، بشكل جماعي أمام الجنيه المصري في البنوك، وذلك في بداية تعاملات اليوم السبت 22 مايو 2021.

أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري

بلغ سعر اليورو نحو 18.99 جنيه للشراء، 19.19 جنيه للبيع، وسعر الجنيه الإسترليني نحو 22.01 جنيه للشراء، 22.24 جنيه للبيع.

وسجل سعر الفرنك السويسري 17.25 جنيه للشراء، و 17.47 جنيه للبيع، وسعر الـ100 ين ليسجل نحو 14.28 جنيه للشراء، و 14.44 جنيه للبيع.

وشهدت أسعار العملات الأجنبية حالة من التباين على مدار تعاملات الفترة الماضية، ما بين الارتفاع والانخفاض، وذلك وفقًا لآلية العرض والطلب التي تتبعها البنوك العاملة في السوق المحلية، منذ تحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية تحريرًا كاملًا.