/631940/أهمها-مواجهات-حسم-الدوري-الإسباني-مواعيد-مباريات-اليوم-والقنوات-الناقلة

تشهد الساحة الرياضية العالمية والإفريقية العديد من المباريات الهامة والمرتقبة اليوم السبت الموافق 22/5/2021 لعل أهمها المواجهة الهامة والحاسمة لمباريات الدوري الإسباني لكرة القدم، ويستعرض موقع دوت الخليج أهم وأبرز المواجهات.

مباريات دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

صن داونز ضد الأهلي وتنطلق أحداث المباراة بين الفريقين في تمام الساعة الثالثة عصرا على قناة beIN Sports HD 4

سيمبا ضد كايزر تشيفز ضد وتنطلق أحداث المباراة بين الفريقين في تمام الساعة الساعة الثالثة عصرا على قناة beIN Sports HD 7

الترجي التونسى ضد شباب بلوزداد وتنطلق أحداث المباراة بين الفريقين في تمام الساعة السادسة مساء على قناة beIN Sports HD 4

الوداد المغربى ضد مولودية الجزائر وتنطلق أحداث المباراة بين الفريقين في تمام الساعة السادسة مساء على قناة beIN Sports HD 7

مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

هويسكا ضد فالنسيا وتنطلق أحداث المباراة بين الفريقين في تمام الساعة السادسة مساء

بلد الوليد ضد أتلتيكو مدريد وتنطلق أحداث المباراة بين الفريقين في تمام الساعة السادسة مساء على قناة beIN Sports HD 2

إيبار ضد برشلونة وتنطلق أحداث المباراة بين الفريقين في تمام الساعة السادسة مساء على قناة beIN Sports HD 2

سيلتا فيجو ضد ريال بيتيس وتنطلق أحداث المباراة بين الفريقين في تمام الساعة السادسة مساء

أوساسونا ضد ريال سوسييداد وتنطلق أحداث المباراة بين الفريقين في تمام الساعة السادسة مساء

ريال مدريد ضد فياريال وتنطلق أحداث المباراة بين الفريقين في تمام الساعة السادسة مساء على قناة beIN Sports Premier HD 1

إلتشي ضد أتلتيك بيلباو وتنطلق أحداث المباراة بين الفريقين في تمام الساعة السادسة مساء

مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

كالياري ضد جنوى وتنطلق أحداث المباراة بين الفريقين في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساء

كروتوني ضد فيورنتينا وتنطلق أحداث المباراة بين الفريقين في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساء

سامبدوريا ضد بارما وتنطلق أحداث المباراة بين الفريقين في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساء

مواعيد مباريات الدوري الألماني

فيردر بريمن ضد بوروسيا مونشنجلادباخ وتنطلق أحداث المباراة بين الفريقين في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا

بوروسيا دورتموند ضد باير ليفركوزن وتنطلق أحداث المباراة بين الفريقين في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا

آينتراخت فرانكفورت ضد فرايبورج وتنطلق أحداث المباراة بين الفريقين في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا

بايرن ميونخ ضد أوجسبورج وتنطلق أحداث المباراة بين الفريقين في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا

فولفسبورج ضد ماينز وتنطلق أحداث المباراة بين الفريقين في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا

هوفنهايم ضد هيرتا برلين وتنطلق أحداث المباراة بين الفريقين في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا

يونيون برلين ضد لايبزيج وتنطلق أحداث المباراة بين الفريقين في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا

شتوتجارت ضد أرمينيا بيليفيلد وتنطلق أحداث المباراة بين الفريقين في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا