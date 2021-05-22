ارتفاع شديد فى درجات الحرارة اليوم

يتطلع الكثير من المواطنين إلى معرفة أحوال الطقس اليوم، لتحديد نوع وكمية الملابس، ووفقًا لما جاء فى بيان هيئة الأرصاد، فإن طقس اليوم سيكون منخفض مائل إلى الحرارة النسبية.

توقعات درجة الحرارة اليوم

ويلاحظ فى بيان هيئة الأرصاد، درجات الحرارة فى المناطق الشمالية من جمهورية مصر العربية، انخفاض نسبي فى درجات الحرارة، حيث تنخفض فى الإسكندرية لـ 3 درجات وفى أسوان كذلك، ومن المتوقع أن تكون درجة الحرارة العظمى فى مصر 39 درجة.

ارتفاع نسبي فى درجات الحرارة اليوم

ومن المتوقع وفقًا لما جاء فى هيئة الأرصاد الجوية، فإنه يسود طقس شديد الحرارة غدًا السبت، فى جنوب مصر، حيث مدن جنوب الصعيد وجنوب سيناء، بينما سيكون مرتفع نسبيًا فى محافظات الوجه البحرى، ومعتدل إلى حد كبير فى المساء.

ووفقًا لما جاء فى بيان هيئ الأرصاد الجوية، فإن هناك نشاط ملحوظ من الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية.

الدرجات العظمى والصغرى فى محافظات مصر

وتبين من بيان هيئة الأرصاد الجوية، أنه تنخفض درجة الحرارة في القاهرة غدًا إلي 30 درجة للعظمي بدلاً من 34 اليوم الجمعة، وتكون الصغري 18 درجة، وتنخفض درجة الحرارة فى الإسكندرية غدًا إلي 25 درجة بدلاً 27 درجة للعظمي وتكون الصغري 19 درجة، وتنخفض درجة الحرارة فى أسوان والأقصر وإدفو وأبو سمبل إلي 39 درجة للعظمي.