/631942/هالة-أبو-السعد-وقف-إطلاق-النار-في-غزة-يعكس-الدور-التاريخى-لمصر-تجاه-القضايا-الإقليمية-والدولية

أشادت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، بنجاح الدولة المصرية لوقف إطلاق النار بغزة بفضل الرئيس عبد الفتاح السيسي، واصفة إياه بـ" درس قوى لعدد كبير من الدول".

هالة أبو السعد: تهدئة الأوضاع فى فلسطين يعكس الدور التاريخي لمصر

وأشارت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، هالة أبو السعد، إلى أهمية تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى على أهمية تكاتف جميع الجهود لاحتواء التصعيد الخطير في الأراضي الفلسطينية مشددة على موقف مصر الثابت في هذا الصدد بالتوصل إلى حل جذري شامل للقضية الفلسطينية.

هالة أبو السعد: وقف إطلاق النار فرصة للتكاتف

وأكدت وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، هالة أبو السعد، أن نجاح الدولة المصرية في تهدئه الوضع في فلسطين الشقيقة يؤكد بالدليل القاطع على الدور التاريخى والمحورى الذى تلعبه مصر تجاه جميع القضايا الإقليمية والدولية بصفة عامة وتجاه القضية الفلسطينية بصفة خاصة.

وأشارت هالة أبو السعد، إلى ان وقف إطلاق النار سيعطي فرصة لتكاتف وتدخل المجتمع الدولي لحل القضية الفلسطينية بشكل سلمي، ومحاولة لوقف نزيف الخسائر البشرية التي سقطت من الشعب الفلسطيني الشقيق.

هذا وكانت العديد من القوافل الغذائية والطبية قد توجهت اليوم إلى قطاع غزة لتقديم الدعم اللازم إلى الأشقاء الفلسطيين، وذلك بتوجيه ودعم من حزب مستقبل وطن.

كما رصد موقع دوت الخليج خلال الساعة العديد من المشاهد والتفاصيل المتعلقة بوصول القافلة إلى ميناء رفح والعبور إلى قطاع غزة، فى حدث تاريخي وإنساني فريد.