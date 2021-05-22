/631943/ضبط-3978-شيشة-وتحرير-2438-مخالفة-للمحال-الغير-الملتزمة-بقرار-الغلق

بعد صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية، لحماية المواطنين، تبذل وزارة الداخلية جهود في ملاحقة غير الملتزمين بهذه الإجراءات، وذلك من خلال تطبيق إجراءات الحظر وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية.

ضبط (15306) شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات ونجحت الداخلية في ضبط (15306) شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ (15249) شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (57) شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة، وتحرير(2438) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط (336) قضية فى مجال منع تداول الشيشة بإجمالى مضبوطات (3978) شيشة. يأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

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