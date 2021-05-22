أرقام وإحصائيات.. تاريخ مباريات الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا

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تنطلق المواجهة المرتقبة بين الأهلي وصن داونز في إياب دور الـ 8 من دوري أبطال إفريقيا في تمام الثالثة عصر اليوم بتوقيت القاهرة على ملعب موريبي في مباراة يسعى خلالها الفريق الأحمر في تحقيق نتيجة إيجابية من أجل الصعود للدور القادم ومواصلة المشوار نحو الحفاظ على اللقب للفريق الأحمر.

ويستعرض دوت الخليج تاريخ وارقام الفريقين قبل المواجهة المرتقبة بين الأهلي وصن داونز في دور الثمانية من دوري أبطال إفريقيا.

تاريخ مواجهات الأهلي وصن داونز بدوري أبطال إفريقيا

تقابل الأهلي وصن داونز في 9 مواجهات سابقة في تاريخ مشاركة الناديين في البطولات الإفريقية ، وشهدت المباريات التسعة ندية كبير بين الفريقين ، حيث حقق المارد الأحمر الفوز في 5 مرات ، وخسر في 3 لقاءات منهم مباراة ساحقة بخماسية نظيفة في إطار نفس الدور لنسخة 2018، بينما كان التعادل حاض في مواجهة واحدة وهي أخر مناسبة جمعت القلعة الحمراء بالنادي الجنوب إفريقي.

الرقم القياسي للحصول على دوري الأبطال

ويحتل المارد الأحمر الرقم القياسي في تحقيق الرقم القياسي لحصد دوري أبطال إفريقيا حيث حقق الفريق الأحمر اللقب في 9 مناسبات كان أخرها على حساب الزمالك في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب القاهرة الدولي وانتهت بفوز المارد الأحمر بثنائية مقابل ىهدف وحيد.

موعد مباراة الأهلي وصن داونز

وتنطلق صافرة بداية اللقاء بين الأهلي وصن داونز في تمام الثالثة عصر اليوم بتوقيت القاهرة ، في إطار منافسات إياب دور الـ 8 من دوري أبطال ، في المباراة التي يحتاج فيها المارد الأحمر الفوز بأي نتيجة أو التعادل من أجل حسم الصعود للدور القادم أو يكفيه حتى الخسارة بفارق هدف وحيد.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام صن داونز

حراسة المرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - أيمن أشرف - بدر بانون - محمود وحيد.

خط الوسط : عمرو السولية - أليو ديانج - محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: محمد شريف - حسين الشحات - طاهر محمد طاهر.

قائمة الأهلي لمواجهة صن داونز في جنوب إفريقيا

في حراسة المرمى :محمد الشناوي وعلي لطفي وحمزة علاء

خط الدفاع :رامي ربيعة وبدر بانون وياسر إبراهيم ومحمود متولي وسعد سمير وأيمن أشرف ومحمود وحيد ومحمد هاني و معلول وأحمد رمضان بيكهام

خط الوسط :عمرو السولية وأليو ديانج و حمدي فتحي أكرم توفيق ومحمد مجدي أفشة وناصر ماهر وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ووليد سليمان ومحمود كهربا

في الهجوم :جونيور أجايي ومحمد شريف وصلاح محسن والتر بواليا