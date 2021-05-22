/631945/هيئة-الأرصاد-تتوقع-انخفاض-فى-درجات-الحرارة-اليوم

توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت، انخفاض فى درجات الحرارة حيث يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد ومعتدل على السواحل الشمالية وحار على جنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب البلاد.

حالة الطقس وعن حالة الطقس ليلا، يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى، لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد. وعن درجات الحرارة اليوم السبت، القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 18 درجة، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 19 درجة، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 17 درجة، وسوهاج العظمى 35 درجة والصغرى 24 درجة، وقنا العظمى 37 درجة والصغرى 24 درجة، وأسوان العظمى 39 درجة والصغرى 26 درجة.

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