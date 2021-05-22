/631946/رامي-رضوان-عن-جنازة-سمير-غانم-كان-موكب-مهيب-لملك

دوت الخليج يرصد رسالة الإعلامي رامي رضوان عن الفنان الراحل سمير غانم والد زوجته دنيا، الذي رحل عن عالمنا بعد صراعه مع فيروس كورونا وحينما انتصر عليه، أحدث اثر الفيروس خللًا في وظائف الجسم.

رامي رضوان يشيد بالفنان سمير غانم

وكتب “رضوان”: "بعض من الشخصيات التي قدمها وأمتعنا بها على مدار عشرات السنين، كل واحد فينا ممكن يكون حب شخصية أكتر من التانية، لكن كلهم استحوذوا على قلوب أجيال، وإفيهات كل شخصية محفورة في عقولنا..ومتضفرة في هزارن".

وتابع: "هذا الرجل العظيم صنع البهجة..ولم يعرف الحزن طريق له حتى في يوم رحيله ماكنتش جنازة..كانت موكب مهيب لملك يزف إلى جنة الخُلد بإذن الله، هتوحشنا رغم ثقتي إنك هتفضل معنا في كل ثانية بروحك المبهجة وسيرتك الجميلة وقلبك الأبيض وإفيهاتك اللي بنبني كلامنا عليها وبها، سمير غانم هو إكسير الضحك وكنز السعادة الذي لم ولن ينضب".

جنازة سمير غانم

شهدت جنازة سمير غانم، عدد ضخم من نجوم الفن بمختلف الفئات، الذين حرصوا على إلقاء الوداع على صانع البهجة، ساحر قلوب الجمهور، لتكن جنازته أشبه بالموكب.

توفي الفنان الراحل سمير غانم، في عمر يناهز الـ 84 عامًا إثر حدوث خلل في وظائف الجسم، إثر تداعيات فيروس كورونا المستجد الذي أنهك جسده، حيث تدهورت حالته وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج لمدة أسبوعين، ورحل صاحب البهجة.