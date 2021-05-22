محافظ القاهرة يتابع استعدادات استقبال شعلة أولمبياد الطفل المصرى للطلائع

جدة - نرمين السيد - تابع خالد عبد العال محافظ القاهرة، منذ قليل، الاستعدادات التى تجرى لاستقبال شعلة أولمبياد الطفل المصرى للطلائع فى نسخته الثالثة 2021 والذى تنظمه وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.





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