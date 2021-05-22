إنفوجراف.. إجراءات التقدم للصف الأول الابتدائى للعام المقبل

جدة - نرمين السيد - وأتاحت الوزارة منصة إلكترونية واحدة على مستوى الجمهورية لجميع المحافظات لتسجيل طلبات التقدم لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى "للمدارس الرسمى ـ الرسمى لغات"، وذلك فى الفترة من 1/6/2021 إلى 30/6/2021، على أن يتم القبول وفحص الملفات للمتقدمين خلال الفترة من 1/7/2021 إلى 31/7/2021.

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