صور- المندرة مجانى.. شواطئ الإسكندرية تفتح أبوابها أمام الجمهور

جدة - نرمين السيد - وشهدت معظم الشواطئ إقبالا متفاوتا من المواطنين، وسط التزام ملحوظ بالإجراءات والضوابط الاحترازية، التى حددها مجلس الوزراء ومن بينها ترك مسافات بين كل شمسية وأخرى لا تقل عن 4 أمتار.

ومن جانبه، شدد اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، على المواطنين بعدم دفع أى مبالغ إضافية عند استعمال دورات المياه أو غرفة تغيير الملابس، قائلا: "سعر تذكرة الدخول مدون على التذاكر.. فلا تدفع أكثر منها".

وأكد رئيس إدارة السياحة والمصايف، على رواد الشواطئ بعدم دفع إكراميات بالإكراه لعمال الشماسى، مشيرا إلى ضرورة الاتصال على أرقام الشكاوى فى حالة التعرض لأى مشكلة أو ابتزاز على شواطئ الإسكندرية.

واستقبل شاطئ المندرة المجانى 100% أهالى وزوار عروس البحر المتوسط، وذلك فى تجربة جديدة تنفيذا لتوجيهات محمد الشريف، محافظ الإسكندرية.

ويمتد شاطئ المندرة المجانى بطول 230 مترا على البحر، ويتضمن 3 بوابات ومساحات رملية كبيرة ومظلة ضخمة بطول 25 مترا وعرض 15 متر، فضلا عن توافر المعدات اللازمة من شماسى وكراسى وترابيزات.

كانت إدارة السياحة والمصايف أعلنت عن تطبيق "ابلكيشن" على الهاتف المحمول يمكن من خلاله أن يعرف المواطن نسب الإشغال بالشاطئ الذى يريد الذهاب إليه إذا كان كامل العدد أو به أماكن شاغرة.