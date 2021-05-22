القوى العاملة: تعيين 4.118 شابا بينهم 23 من ذوى القدرات فى الشرقية

جدة - نرمين السيد - أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة الشرقية بتعيين 4.118 من شباب الخريجين بشركات القطاع الخاص والاستثمارى ، منهم 23 من ذوى القدرات من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلا عن توفير 1.898 فرصة عمل بمنشآت القطاع الخاص بنطاق المحافظة.





وأشار مدحت الغمراوى مدير المديرية - فى تقريره للوزير عن إنجازات المديرية عن شهر أبريل الماضى - إلى أن المديرية قامت باستخراج 1.526 شهادة قياس مستوى مهارة، ومثلهم رخصة مزاولة حرفة من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وفى مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية بالتفتيش على 356 منشأة للتأكد من تطبيقها للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وأسفر عن تحرير 130 محضر سلامة و71 حالة غلق إدارى.

وفى مجال التفتيش العمالى تم التفتيش على 941 منشأة، وأسفر عن تحرير 195 محضرا، فضلاً عن التفتيش على 318 منشأة يعمل بها أطفال، وأسفر عن تحرير 3 محاضر لمنشآت مخالفة لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، أما فى مجال التفتيش على شركات إلحاق العمالة بالخارج، أوضح أن المديرية قامت بمراجعة واعتماد 100 عقد عمل بالخارج، ومراجعة 188 تفويض ووكالة لشركات بها 243 فرصة عمل.

وأشار مدير المديرية، وفقا لبيان صحفى، إلى أنه تم استلام طلب ترخيص عمل لأجنبى من العاملين فى نطاق المحافظة، وتجديد 16 تراخيص الآخرين، واستخراج 2 ترخيص عمل جديد، وذلك بعد ورود الموافقة الأمنية عليها طبقاً لأحكام القانون.