القوى العاملة : تعيين 426 شاباً وتحرير 40 محضرا...

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة ، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة دمياط بتعيين 512 شاباً ، منهم 4 شباب من ذوي الإحتياجات الخاصة في منشآت القطاع الخاص والاستثمارى من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، من مكاتب التشغيل ، وبلغ المسجلين بها 683 شاباً ، كما تم استخراج 717 شهادة قياس مستوى المهارة ، ورخصة مزاولة المهنة.
وقال الوزير: إن المديرية قامت في مجال التفتيش العمالي بالتفتيش على 195 منشأة بنظام الدوري والحملات ، والإعادة على 108 منشآت أخرى ، وأسفر التفتيش عن تحرير 11 محضراً ، وبحث 3 شكاوى .
تلقى الوزير، تقريرا بذلك من منى الاطروش مدير المديرية ، أشارت فيه إلى أنه في مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية خلال شهر أبريل الماضي بالتفتيش على 188 منشأة ، وإعادة التفتيش على 118 منشأة أخري، وأسفر التفتيش عن تحرير 40 محضراً سلامة وصحة مهنية ، وعمل 20 مذكرة غلق إداري ، وعمل 5 ندوات توعية ، فضلاً عن تلقى 47 شكوى وتم إتخاذ إجراء قانوني حيال 18 شكوى منهم ، و 2 شكوى منها مستوفاة ، و 27 شكاوى مازالت تحت البحث والدراسة .
أما فى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة صحياً و إجتماعياً قامت المديرية بصرف منح بلغت 2000 جنيه للرعاية الاجتماعية لعامل من المسجلين بالمنظومة .
وفى مجال التدريب المهنى ، قامت المديرية بعمل دورة تدريبية على مهنة كهرباء المنازل لـ 10 متدربين ، و دورة تدريبية على مهنة التفصيل والحياكة لـ 10 متدربات بوحدة التدريب المتنقلة بقرية أبو راشد ، كما يتم التدريب على مهنة التفصيل والحياكة لـ 15 متدربة بمركز التدريب المهنى بدمياط الجديدة.
وأضافت مدير المديرية ، أنه في مجال التفتيش على المنشآت للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تابعت المديرية التفتيش على 415 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.
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