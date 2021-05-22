/631947/سحب-٤٧٨٩-رخصة-خلال-24-ساعة-لعدم-تركيب-الملصق-الإلكتروني

قامت الأجهزة الأمنية، بسحب ٤٧٨٩ رخصة خلال 24 ساعة وذلك لعدم تركيب الملصق الالكترونى وذلك بعد انتهاء المدة المحددة لذلك في 30 مارس الماضى.

ويأتي ذلك بعد مناشدة وزارة الداخلية، المواطنين مالكي المركبات بكافة أنواعها سرعة التوجه إلى إدارات المرور المختصة على مستوى الجمهورية لتركيب الملصق الإلكتروني وذلك خلال مهلة تنتهى 30 مارس 2021 كموعد نهائى لتركيب الملصق لكافة المركبات الذي نصت عليه تعديلات قانون المرور.

ضبط (15306) شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات

كما نجحت الداخلية في ضبط (15306) شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ (15249) شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (57) شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة، وتحرير(2438) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط (336) قضية فى مجال منع تداول الشيشة بإجمالى مضبوطات (3978) شيشة.

يأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.