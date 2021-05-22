/631948/علاقة-سيكازوي-ومالك-صن-داونز-أزمة-داخل-الأهلي-قبل-مباراة-اليوم-تفاصيل

سادت حالة من القلق بين أعضاء الجهاز الفني و الإداري للنادي الأهلي بسبب علاقة الحكم سيكازوي مع مالك صن داونز وذلك خلال الساعات القليلة الماضية وقبل مواجهة بطل جنوب إفريقيا والمقرر إقامتها في تمام الثالثة من عصر اليوم على ملعب لوكاس موريبي ضمن مواجهات إياب دور الـ 8 من دوري أبطال إفريقيا بعد أن حقق المارد الأحمر الفوز في اللقاء السابق بثنائية دون رد.

وعلم دوت الخليج ان بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي شعر بالقلق إتجاه الحكم سيكازوي خاصة في ظل العلاقة التي تربطه بتلوبي موتسيبي نجل رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، مالك النادي السابق، الأمر الذي اثار الخوف داخل أعضاء الجهاز الفني للمارد الأحمر من تحامل الزامبي عليهم.

موسيماني يحذر من حكم مباراة الأهلي وصن داونز

ووجه بيتسو موسيماني المدير الفني لنادي الأهلي لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بضرورة ضبط النفس خلال مواجهة صن داونز في الثالثة عصر اليوم ، حتى لا يحصل أي لاعب على بطاقة صفراء ثانية من شأنها أن تحرمه من المباراة التالية في ظل رغبة الحكم الزامبي في " تحجيم " لاعبي المارد الأحمر خلال مواجهة.

ومن المقرر أن تقام المباراة الأهلي وصن داونز في تمام الثالثة من عصر اليوم على ملعب لوكاس موريبي ضمن مواجهات إياب دور الـ 8 من دوري أبطال إفريقيا ، في المواجهة التي تجمع الفريقين بعد تحقيق المارد الأحمر الفوز في المباراة السابقة بثنائية دون رد.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام صن داونز بدوري الأبطال الإفريقي

حراسة المرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمود وحيد - محمد هاني - أيمن أشرف - بدر بانون .

خط الوسط : أليو ديانج - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: محمد شريف - حسين الشحات - طاهر محمد طاهر.

قائمة الأهلي لمواجهة صن داونز في جنوب إفريقيا

في حراسة المرمى :محمد الشناوي وعلي لطفي وحمزة علاء

خط الدفاع :رامي ربيعة وبدر بانون وياسر إبراهيم ومحمود متولي وسعد سمير وأيمن أشرف ومحمود وحيد ومحمد هاني و معلول وأحمد رمضان بيكهام

خط الوسط :عمرو السولية وأليو ديانج و حمدي فتحي أكرم توفيق ومحمد مجدي أفشة وناصر ماهر وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ووليد سليمان ومحمود كهربا

في الهجوم :جونيور أجايي ومحمد شريف وصلاح محسن والتر بواليا