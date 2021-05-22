يسرا في مرمى الإنتقادات بسبب رقصة مع عمرو دياب.."تفاصيل"

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لم تمر ساعات على تشييع جثمان الفنان الراحل سمير غانم، لتضج السوشيال ميديا بهجوم عارم على العديد من الفنانات الكبار منهم يسرا، ولبلبة والهام شاهين وليلى علوي، بسبب رقصهم في حفل أقيم مساء أمس على نغمات عمرو دياب.

دوت الخليج يكشف سبب هجوم رواد السوشيال ميديا على كبار نجوم الفن، مساء أمس، على رأسهم يسرا وليلى علوي لبلبة والهام شاهين.

هجوم شرس على الفنانة يسرا

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو للفنانة يسرا، أثناء حضورها لحفل رجل الأعمال علي جميل الذي أقامه في مدينة الجونة، وهي ترقص على أغنيات عمرو دياب الذي أحيى حفل الزفاف مع الفنانة نانسي عجرم والمطرب راغب علامة.

لم يتحمل رواد السوشيال ميديا هذه الفيديوهات فكيف يبكون في حضور جنازة الفنان الكبير صاحب الفضل العظيم على جميع الوسط الفني في الصباح، ويرقصون ويغنون ويتداولوا الفيديوهات في المساء، أين احترام المتوفى وأين حقوق الصداقة ومساندة الاصدقاء.

لذلك تسببت لقطات يسرا بحملة شرسة عليها، اتهمتها البعض "بالنفاق"، وبعدم مراعاة مشاعر عائلة الراحل، أو احترام الصداقة التي جمعتها به في العمل وخارجه، لعشرات السنين، كما أن دلال عبد العزيز التي ترقد في غيبوبة بالمستشفى دون الشعور بما يحدث في الخارج أو توديع زوجها، فهي صديقة مقربة ليسرا وإلهام شاهين ولبلبة، وهو ما دفع الجمهور للهجوم على النجمات بسبب ما قمن به، وهو ما خلق حالة من الجدل، في ظل دفاع البعض عن الحرية الشخصية لهؤلاء النجمات في تصرفاتهن.

الجدير بالذكر أن عدد كبير من النجوم تواجدوا في الحفل مساء أمس منهم الفنانة ياسمين صبري وزوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، ويسرا ونيللي كريم وليلى علوي ولبلبة وإلهام شاهين والراقصة جوهرة ولجين عمران، وأحيا حفل الزفاف كل من عمرو دياب ونانسي عجرم وراغب علامة.

وفاة الفنان سمير غانم

كان قد توفي الفنان سمير غانم، عن عمر يناهز 84 عامًا، بعد تعرضه لوعكة صحية عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد ومعاناته من خللًا في وظائف الكلى خلال الفترة الماضية، إلا أن هناك العديد من الشائعات التي طالته فور وفاته، والتي لفتت إلى أن الوفاة كانت بسبب فيروس كورونا.