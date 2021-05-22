/631950/تعرف-على-أسعار-الخضروات-والفاكهة-اليوم-السبت-22-مايو
شهدت أسعار الخضروات والفاكهة صعودا اليوم السبت 22 مايو، حيث سجل كيلو الطماطم في التجزئة 4 إلي 6 جنيهات، مقابل 5 جنيه أمس، والقفص وزن 20 كيلو من 40 إلي 90 جنيها ، والخيار تراوح من 4 إلي 7 جنيهات، والبصل الأحمر 3.5 والكوسة 4 إلي 8 جنيهات.
ولفت التجار أن سعر البصل المقور بجنيهين ونصف ، والبطاطس جنيهين ونصف إلى 5 جنيهات، والملوخية 8 جنيهات إلى 10 جنيهات للكيلو، والفلفل الرومي 5 إلي 8 جنيهات، والثوم الأبيض 15 جنيها والثوم الأحمر 25 جنيها.
أسعار الخضروات
وأوضح التجار أن الليمون تراوح بين 24 إلي32 جنيها ، والفلفل الألوان من 24 جنيها إلى 30 جنيها ، والبسلة من 6 إلي 8 جنيهات ، الفاصوليا 6 إلي 10 جنيهات ، ورق العنب 10 إلي 14 جنيها ، والبامية من 15 إلي 30 جنيها.
وأفاد التجار أن سعر الباذنجان الرومي تراوح من جنيهين إلى 3 جنيهات ، والبصل الأحمر والأبيض 3.5 جنيه في المتوسط، والفول الأخضر 6 جنيهات، والقلقاس 7 جنيهات، والفراولة 6.5.
ونوه التجار بأن سعر الجزر 5 جنيهات إلى 6، والفلفل الرومي 5 إلي 8 جنيهات، والفلفل الحامي 8 جنيهات، والكرنب من 6 إلي 8 جنيهات للواحدة.
وأشار التجار إلى أن سعر الباذنجان الأبيض تراوح من 4 إلي 5 جنيهات، والباذنجان العروس 3.5 جنيه والخس الكابوتشا 5 جنيهات للواحدة، والخس البلدي 2.5 جنيه للواحدة.
ويرصد موقع دوت الخليج أسعار الخضروات والفاكهة في السطور التالية:
الطماطم:5 جنيهات
البصل:4 جنيهات
البطاطس :5 جنيهات
الثوم الاحمر :24 جنيها
الكوسة :8 جنيهات
الفاصوليا:7 جنيهات
البسلة: 6 جنيهات
الباذنجان الابيض: 5 جنيهات
الباذنجان الرومي: 3 جنيهات
الليمون: 32 جنيها
الفلفل الرومي: 8 جنيهات
الفلفل الألوان: 24 جنيها
ملوخية بلدى:8 جنيهات
كرنب: 8 جنيهات
خس بلدي: جنيهان ونصف
كبوتشا: 3 جنيهات
الخضرة: 50 قرشا
الجرجير: نصف جنيه
الخس البلدي : جنيهين ونصف
العنب الاحمر والاخضر:10 إلي 25 جنيها
المشمش :25 جنيها
الجوافة :20 جنيها
الكنتالوب: 7.5 جنيه
البرقوق: 25 جنيها
البرتقال الصيفي: 6.5 جنيه
التفاح: 30 جنيها
الخوخ : 15 جنيها
البطيخ : 35 جنيها للواحدة
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