/631950/تعرف-على-أسعار-الخضروات-والفاكهة-اليوم-السبت-22-مايو

شهدت أسعار الخضروات والفاكهة صعودا اليوم السبت 22 مايو، حيث سجل كيلو الطماطم في التجزئة 4 إلي 6 جنيهات، مقابل 5 جنيه أمس، والقفص وزن 20 كيلو من 40 إلي 90 جنيها ، والخيار تراوح من 4 إلي 7 جنيهات، والبصل الأحمر 3.5 والكوسة 4 إلي 8 جنيهات.

ولفت التجار أن سعر البصل المقور بجنيهين ونصف ، والبطاطس جنيهين ونصف إلى 5 جنيهات، والملوخية 8 جنيهات إلى 10 جنيهات للكيلو، والفلفل الرومي 5 إلي 8 جنيهات، والثوم الأبيض 15 جنيها والثوم الأحمر 25 جنيها.

أسعار الخضروات

وأوضح التجار أن الليمون تراوح بين 24 إلي32 جنيها ، والفلفل الألوان من 24 جنيها إلى 30 جنيها ، والبسلة من 6 إلي 8 جنيهات ، الفاصوليا 6 إلي 10 جنيهات ، ورق العنب 10 إلي 14 جنيها ، والبامية من 15 إلي 30 جنيها.

وأفاد التجار أن سعر الباذنجان الرومي تراوح من جنيهين إلى 3 جنيهات ، والبصل الأحمر والأبيض 3.5 جنيه في المتوسط، والفول الأخضر 6 جنيهات، والقلقاس 7 جنيهات، والفراولة 6.5.

ونوه التجار بأن سعر الجزر 5 جنيهات إلى 6، والفلفل الرومي 5 إلي 8 جنيهات، والفلفل الحامي 8 جنيهات، والكرنب من 6 إلي 8 جنيهات للواحدة.

وأشار التجار إلى أن سعر الباذنجان الأبيض تراوح من 4 إلي 5 جنيهات، والباذنجان العروس 3.5 جنيه والخس الكابوتشا 5 جنيهات للواحدة، والخس البلدي 2.5 جنيه للواحدة.

ويرصد موقع دوت الخليج أسعار الخضروات والفاكهة في السطور التالية:

الطماطم:5 جنيهات

البصل:4 جنيهات

البطاطس :5 جنيهات

الثوم الاحمر :24 جنيها

الكوسة :8 جنيهات

الفاصوليا:7 جنيهات

البسلة: 6 جنيهات

الباذنجان الابيض: 5 جنيهات

الباذنجان الرومي: 3 جنيهات

الليمون: 32 جنيها

الفلفل الرومي: 8 جنيهات

الفلفل الألوان: 24 جنيها

ملوخية بلدى:8 جنيهات

كرنب: 8 جنيهات

خس بلدي: جنيهان ونصف

كبوتشا: 3 جنيهات

الخضرة: 50 قرشا

الجرجير: نصف جنيه

الخس البلدي : جنيهين ونصف

العنب الاحمر والاخضر:10 إلي 25 جنيها

المشمش :25 جنيها

الجوافة :20 جنيها

الكنتالوب: 7.5 جنيه

البرقوق: 25 جنيها

البرتقال الصيفي: 6.5 جنيه

التفاح: 30 جنيها

الخوخ : 15 جنيها

البطيخ : 35 جنيها للواحدة