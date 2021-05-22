اسعار الذهب اليوم في مصر السبت 22 مايو

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم السبت استقرارعند 804 جنيهات للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر، وذلك بعد ارتفاع الأسعار العالمية مساء أمس ليغلق السوق عند مستوى 1881 دولار للأونصة.

ويرصد موقع دوت الخليج أسعار الذهب اليوم في السطور التالية عيار 18 سجل 690 جنيها عيار 21 سجل 804 جنيهات عيار 24 سجل 919 جنيها الجنيه الذهب 6432 جنيها أونصة الذهب 1881 دولارا. وحقق الذهب مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي، مدعوما بتراجع الدولار الأميركي وعوائد سندات الخزانة مع انحسار بواعث القلق من تقليص إجراءات الفدرالي الأميركي. فيما هبط الدولار قرب أدنى مستوياته للفترة الأخيرة مقابل منافسيه وهو يتجه لتكبد خسارة أسبوعية في حين انخفضت عوائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات.

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