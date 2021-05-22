/631952/عبدالحفيظ-يعلن-مفاجأة-سارة-قبل-ساعات-من-مباراة-صن-داونز-تفاصيل

أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي، أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سيدخل مباراة صن داونز في الثالثة عصر اليوم على ملعب لوكاس موريبي بكل جدية وعزيمة وذلك من أجل التأهل إلى الدور النصف النهائي في بطولة دوري أبطال إفريقيا لمواصلة مشوار الدفاع عن اللقب.

وأشار سيد عبدالحفيظ أن الأهلي يعيش في حالة من التركيز الشديد منذ وصول البعثة إلى جنوب إفريقيا، ويأمل أن يكون التوفيق حليف الفريق في مواجهة اليوم في إطار مواجهات إياب دور الـ 8 من دوري أبطال إفريقيا.

عبدالحفيظ يعلن جاهزية حمدي فتحي

وقال مدير الكرة بنادي الأهلي أن تركيز لاعبي المارد الأحمر منصب بشكل كامل في مباراة صن داونز، ولا مجال للحديث عن مواجهة نهضة بركان، لأن المنطق يؤكد أن تفكر في الخطوة رقم واحد قبل التفكير في رقم اثنين، وذلك من أجل تحقيق هدفك الأول، وهو حسم التأهل الإفريقي وقطع خطوة جديدة في مشوار دوري أبطال إفريقيا.

وأكد عبد الحفيظ على جاهزية حمدي فتحي، لاعب وسط الفريق بنسبة تصل إلى 100% بعد أن خاض اللاعب العديد من التدريبات خلال الفترة الماضية، أما علي معلول، فسيكون متواجدا مع الفريق بنسبة كبيرة عقب مباراة صن داونز.

طبيب الأهلي يكشف مصير كريم نيدفيد مع الأهلي

على جانب أخر أكد الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن حاله كريم نيدفيد لاعب وسط الفريق الأحمر مطمئنة، بعد مشاركته في جزء من تدريبات الفريق خلال الفترة الماضية، مشيرا أنه نيدفيد سيحصل على وقت أكبر لتجهيزه في المران الجماعي بعد العودة من قطر.

كشف أبو عبلة أن نيدفيد يشارك مع فريق الشباب بالنادي خلال تواجد الفريق في جنوب إفريقيا وقطر بعد أن أنهى اللاعب برنامجه العلاجي والتأهيلي بعد تعرضه لإصابة في الركبة أبعدته عن المشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة الماضية.

موعد مباراة الأهلي وصن داونز بدوري أبطال إفريقيا

ويخوض الأهلي مواجهة مرتقبة من قبل عشاق القلعة الحمراء أمام صن داونز في تمام الثالثة من عصر اليوم على ملعب لوكاس موريبي ضمن مواجهات إياب دور الـ 8 من دوري أبطال إفريقيا.