سعفان: تعيين 426 شابا وغلق 20 منشأة مخالفة للقانون بدمياط

وقال الوزير، وفقا لبيان صحفى، إن المديرية قامت فى مجال التفتيش العمالى بالتفتيش على 195 منشأة بنظام الدورى والحملات، والإعادة على 108 منشآت أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 11 محضرا وبحث 3 شكاوى.
تلقى الوزير، تقريرا بذلك من منى الأطروش مدير المديرية، أشارت فيه إلى أنه فى مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية خلال شهر أبريل الماضى بالتفتيش على 188 منشأة، وإعادة التفتيش على 118 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 40 محضراً سلامة وصحة مهنية، وعمل 20 مذكرة غلق إدارى، وعمل 5 ندوات توعية، فضلاً عن تلقى 47 شكوى وتم اتخاذ إجراء قانونى حيال 18 شكوى منهم، و 2 شكوى منها مستوفاة، و27 شكاوى مازالت تحت البحث والدراسة.
أما فى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة صحياً واجتماعياً قامت المديرية بصرف منح بلغت 2000 جنيه للرعاية الاجتماعية لعامل من المسجلين بالمنظومة، وفى مجال التدريب المهنى قامت المديرية بعمل دورة تدريبية على مهنة كهرباء المنازل لـ 10 متدربين، ودورة تدريبية على مهنة التفصيل والحياكة لـ 10 متدربات بوحدة التدريب المتنقلة بقرية أبو راشد، كما يتم التدريب على مهنة التفصيل والحياكة لـ 15 متدربة بمركز التدريب المهنى بدمياط الجديدة.
وأضافت مدير المديرية، أنه فى مجال التفتيش على المنشآت للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تابعت المديرية التفتيش على 415 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالى.
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