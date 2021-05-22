إنفوجراف.. الأحزاب المصرية مشارك رئيسى فى إعادة إعمار غزة

جدة - نرمين السيد - ويتناول الإنفوجراف التالى دور الأحزاب المصرية فى إعادة إعمار غزة:-



وتضمنت القافلة 80 شاحنة مساعدات، وتعد هى الأكبر من نوعها على مستوى قوافل المساعدات الإنسانية المقدمة للأشقاء الفلسطينيين.

يذكر أن الأحزاب والقوى السياسية، أعلنت حالة استنفار فور إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى، تقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار، كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار فى قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة، بالاشتراك فى تنفيذ عملية إعادة الإعمار.

وجهزت الأحزاب والقوى السياسية، كمية من المستلزمات الطبية والمواد الغذائية والتموينية، تحملها 80 شاحنة، لتوجيهها للشعب الفلسطينى بقطاع غزة.