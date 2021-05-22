- 1/2
- 2/2
جدة - نرمين السيد - ويتناول الإنفوجراف التالى دور الأحزاب المصرية فى إعادة إعمار غزة:-
وتضمنت القافلة 80 شاحنة مساعدات، وتعد هى الأكبر من نوعها على مستوى قوافل المساعدات الإنسانية المقدمة للأشقاء الفلسطينيين.
يذكر أن الأحزاب والقوى السياسية، أعلنت حالة استنفار فور إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى، تقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار، كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار فى قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة، بالاشتراك فى تنفيذ عملية إعادة الإعمار.
وجهزت الأحزاب والقوى السياسية، كمية من المستلزمات الطبية والمواد الغذائية والتموينية، تحملها 80 شاحنة، لتوجيهها للشعب الفلسطينى بقطاع غزة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إنفوجراف.. الأحزاب المصرية مشارك رئيسى فى إعادة إعمار غزة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.