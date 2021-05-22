الجزار يتابع مع وزير الطاقة التنزانى مشروع سد ومحطة كهرباء جيوليوس نيريرى

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والوفد المرافق له، على هامش زيارته لتنزانيا، اجتماعًا مع الدكتور ميدارد كاليمانى، وزير الطاقة التنزانى، لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروع سد ومحطة كهرباء جيوليوس نيريرى لتوليد الطاقة الكهرومائية.





حضر الاجتماع السفير المصرى بتنزانيا، ومسؤولى التحالف المصرى المنفذ للمشروع "المقاولون العرب- السويدى إلكتريك". وأشاد الدكتور ميدارد كاليمانى، وزير الطاقة التنزاني، بالجهد المبذول من التحالف المصرى "شركتى المقاولون العرب، والسويدى إلكتريك" المُنفذ للمشروع، والتعاون المقدم من الحكومة المصرية، ودعمها الكامل لتنفيذ هذا المشروع القومى للشعب التنزانى، مطالباً بتكثيف المتابعة من كبار المسؤولين، والالتزام بالتوقيتات الزمنية للمشروع. وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، يتابع تنفيذ مشروع سد ومحطة كهرباء جيوليوس نيريرى لتوليد الطاقة الكهرومائية، بشكل دائم، موضحًا أن من أولى تكليفات الرئيس السيسى له، عقب توليه حقيبة الإسكان، الاهتمام بمتابعة تنفيذ هذا المشروع القومى المهم للأشقاء فى دولة تنزانيا.

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