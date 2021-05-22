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جاء إطلاق المرصد، على هامش أعمال الدورة الـ30 للجنة الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة.
وقالت والى، إن المبادرة تأتى فى إطار جهود المنظمة الأممية للمخدرات والجريمة لمساعدة الدول على تنفيذ التزاماتها لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، مشيرة إلى أن المعلومات والتحليلات المتعلقة بالمرصد سيتم توظيفها أيضًا فى تطوير أنشطة الدعم الفنى والتدريب التى تقدمها المنظمة للجهات المعنية فى الدول المختلفة، كما أن هذه المعلومات ستستفيد منها منظمات ووكالات الأمم المتحدة الأخرى المعنية بالهجرة غير الشرعية.
وسيقوم المرصد، والذى تم تأسيسه بالشراكة مع دولة الدنمارك، بتجميع معلومات حول المسارات الجغرافية العابرة للحدود التى تستخدم فى تهريب المهاجرين، وحول عصابات تهريب المهاجرين، والأساليب المستخدمة فى المعاملات المالية بهم، بالإضافة إلى الإجراءات التى تتخذها الحكومات للتصدى لهذه الجريمة ومدى فاعليتها، كما سيجمع المرصد شهادات ضحايا الاستغلال من بين المهاجرين، وقصص الانتهاكات التى تعرضوا لها.
ومن المقرر أن تركز المرحلة الأولى من نشاط المرصد تحليل مسارات تهريب المهاجرين عبر غرب وشمال إفريقيا ومنطقة وسط البحر المتوسط، وهى مسارات مترابطة.
يذكر أن تدفقات الهجرة غير الشرعية لم تتوقف نتيجة جائحة "كوفيد-19"، وشهد عام 2020 زيادة عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى أوروبا عبر المسارات غير النظامية بنسبة 250% عن عام 2019.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر غادة والى تعلن إطلاق أول مرصد دولى لمتابعة وتحليل تدفقات تهريب المهاجرين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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