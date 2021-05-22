محافظ المنيا خلال لقائه بوفد كلنا واحد: الدولة تبذل جهودا لدمج ذوى الهمم

جدة - نرمين السيد - حضر اللقاء الدكتورة هبة أبو زيد، مسؤول ملف ذوى الإعاقة بالمحافظة، وطارق محمد عن جمعية الرؤية الجديدة للتنمية، ومارية حنا، عن جمعية الجزويت، والبرت عزت ممثل الهيئة الإنجيلية.

وأكد القاضى، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، تبذل المزيد من الجهد، لخلق بيئة ملائمة لأبنائنا من ذوى الهمم لدمجهم فى الحياة العامة، وإطلاق إبداعاتهم فى جميع المجالات، مشيرًا إلى اتخاذ خطوات جادة لتعظيم الاستفادة من الطاقات الكبيرة لأبناء الوطن من ذوى الهمم فجاء دستور 2014 ليكفل لهم حقوقًا غير مسبوقة، وجاء تمثيلهم فى البرلمان تمثيلًا مشرفًا يتيح لهم ممارسة جزء من حقوقهم.

وقرر المحافظ، خلال اللقاء، تفعيل اجتماع اللجنة التنسيقية، بصورة شهرية، بحضور جميع وكلاء الوزارة، ومديرى المديريات، ورؤساء المدن، وممثلى البنوك، والجهات المعنية، لمناقشة المشاكل والمعوقات المتعلقة بذوى الهمم، وحلها أولا بأول، لافتًا إلى أنه أصدر كتابًا دوريًا للتاكيد على تفعيل نسبة الـ5% المتعلقة بالعمل بالتنسيق مع مديرية القوى العاملة.

وأضاف أن المحافظة اتخذت مجموعة من الإجراءات لتقديم يد العون للأشخاص من ذوى الهمم، فتم توجيه إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة بإنشاء رامبات لذوى الهمم فى جميع المراكز، وتخصيص موظف مختص بكل مديرية لإنهاء جميع طلباتهم، كما يجرى حاليا إنشاء نادى متحدى الإعاقة المقام على 10 أفدنة بالمنيا الجديدة، ليكون متنفسا لهم لإطلاق المجال لجميع إبداعاتهم، مؤكدًا أن المحافظة لا تدخر جهدًا فى توفير جميع السبل الحياتية والرعاية لهم.