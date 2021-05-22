محافظ المنيا خلال لقائه بوفد كلنا واحد: الدولة تبذل جهودا لدمج ذوى الهمم

جدة - نرمين السيد - حضر اللقاء الدكتورة هبة أبو زيد، مسؤول ملف ذوى الإعاقة بالمحافظة، وطارق محمد عن جمعية الرؤية الجديدة للتنمية، ومارية حنا، عن جمعية الجزويت، والبرت عزت ممثل الهيئة الإنجيلية.
وأكد القاضى، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، تبذل المزيد من الجهد، لخلق بيئة ملائمة لأبنائنا من ذوى الهمم لدمجهم فى الحياة العامة، وإطلاق إبداعاتهم فى جميع المجالات، مشيرًا إلى اتخاذ خطوات جادة لتعظيم الاستفادة من الطاقات الكبيرة لأبناء الوطن من ذوى الهمم فجاء دستور 2014 ليكفل لهم حقوقًا غير مسبوقة، وجاء تمثيلهم فى البرلمان تمثيلًا مشرفًا يتيح لهم ممارسة جزء من حقوقهم.
وقرر المحافظ، خلال اللقاء، تفعيل اجتماع اللجنة التنسيقية، بصورة شهرية، بحضور جميع وكلاء الوزارة، ومديرى المديريات، ورؤساء المدن، وممثلى البنوك، والجهات المعنية، لمناقشة المشاكل والمعوقات المتعلقة بذوى الهمم، وحلها أولا بأول، لافتًا إلى أنه أصدر كتابًا دوريًا للتاكيد على تفعيل نسبة الـ5% المتعلقة بالعمل بالتنسيق مع مديرية القوى العاملة.
وأضاف أن المحافظة اتخذت مجموعة من الإجراءات لتقديم يد العون للأشخاص من ذوى الهمم، فتم توجيه إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة بإنشاء رامبات لذوى الهمم فى جميع المراكز، وتخصيص موظف مختص بكل مديرية لإنهاء جميع طلباتهم، كما يجرى حاليا إنشاء نادى متحدى الإعاقة المقام على 10 أفدنة بالمنيا الجديدة، ليكون متنفسا لهم لإطلاق المجال لجميع إبداعاتهم، مؤكدًا أن المحافظة لا تدخر جهدًا فى توفير جميع السبل الحياتية والرعاية لهم.
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