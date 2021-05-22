الأرصاد: طقس الأحد مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا.. والعظمى بالقاهرة 31

جدة - نرمين السيد - توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن تشهد البلاد غدا الأحد، طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وذلك خلال ساعات النهار.





أما ليلا فيسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب البلاد، معتدل على جنوب سيناء. وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة:- كما توقعت الهيئة، نشاط للرياح على مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال الصعيد، وفرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من شمال وجنوب سيناء على فترات متقطعة "30%".

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